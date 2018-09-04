" مكرم" يخطف لقب الأسرع والنايفات تواصل لفت الأنظار في مهرجان الهجن

صاحب المركز الأول من كل شوط ينال مبلغ عشرة آلاف ريال

شهد اليوم الثلاثاء رابع أيام التنشيطي الثاني بمهرجان ولي العهد للهجن المقام في ميدان محافظة الطائف تنافسًا قويًا ومثيرًا في جميع أشواطه المفتوحة والعامة والتي خصصت لفئة اللقايا قعدان لمسافة 3 كيلو مترات .

وحقق القعود "مكرم" لمالكه حمد راشد سعيد المري أسرع زمن وصول بأربع دقائق وأربع وثلاثين ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، فيما تواصلت سيطرت مؤسسة هجن النايفات على المركز الأول في الأشواط المفتوحة.

يُذكر أن صاحب المركز الأول من كل شوط في الأشواط العامة ينال مبلغ عشرة آلاف ريال ودرعًا تذكاريًا والثاني 8 آلاف ريال أما الثالث 6 آلاف والرابع خمسة آلاف ويكون للفائز بالمركز السادس 3 آلاف والسابع ألفين وخمسمائة ريال والثامن 2000 ريال أما صاحب المركز التاسع فخصص له ألف وخمسمائة ريال والعاشر ألف ريال.

وكانت نتائج المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي :

الشوط1:(غزيلان) لهجن الرئاسة

الشوط 2 :(هايم ) لهجن النايفات

الشوط 3 :(الجذاب) لهجن النايفات

الشوط 4 :(هدهد) لهجن النايفات

الشوط 5 :(عجلان) للشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني

الشوط 6 :(مكرم) لحمد راشد سعيدالمري

الشوط 7 :(الناوي) لحويل حسين اليامي

الشوط 8 :(مبلش) لسالم عبدالله الهاجري

الشوط 9 :(المهند) لمحمد عبيد المري

الشوط 10:(نجران) لعلي بطشان اليامي

الشوط 11 :(مياس) لسعد سالم بن سعدالمري

الشوط 12 :(نعيمان) لسعيد مظفر العامري

الشوط 13 :(الذيب) لراشد عايض الجهني

الشوط 14 :(نجد) لحمد سالم المري

الشوط 15:(نواف) لماجد محمد المري

الشوط 16 :(متعب) لناشي رضيان البقمي

الشوط 17 :(ظبيان) لناصر جابر المري

الشوط 18 :(بطاش) لمحمد بطي الغفلي

الشوط 19 :(نوماس) لعلي محمد المري

الشوط 20 :(الجذاب) لحماد الدحل الشمري

الشوط 21 :(الجذاب) لسعيد علي بن راية

الشوط 22 :(شاهين) لجابر علي المري

الشوط 23 :(العبدلي) لعبد الهادي حسين بو دواس

الشوط 24 :(مخلف) لناصر راشد آل بتلا

الشوط 25 :(السالمي) لعبد الهادي حسين بو دواس

الشوط 26 :(الناوي) لعبد الهادي هضبان المري

الشوط 27 :(هم) لفيصل طالب بن شريم

الشوط 28 :(مبلش) لفواز سعيدان العتيبي

الشوط 29 :(شايم) لفيصل شريم الشمري

الشوط 30 :(متعب) لحمد علي البطين

فيما جاءت نتائج الفترة المسائية كما يلي:

الشوط1 :(حمرين )لهجن النايفات

الشوط 2:(نواف)للشيخ مبارك خليفة آل ثاني

الشوط3: (أشقر) لهجن النايفات

الشوط4: (الجذاب) لصويحي نخيلان الشمري

الشوط5 :(مرهب) لمحمد عويض الجهني

الشوط6 : (الظبي) لأحمد ناصر المكيرش

الشوط7:( جبار) لمحمد غنام المري

الشوط8:(لافي) لعلي مسفر الخييلي

الشوط9:(منذر) لهجن النايفات

الشوط10:(الحفير) لسعيد صلاح السناني

الشوط11:(وضاح)عطية حمود المطرفي

الشوط12:(السعدي) لأحمد محمد الخييلي.