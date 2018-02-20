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غارات التحالف تسقط عشرات القتلى من ميليشيا الحوثي شرقي صنعاء

قوات الشرعية ألحقت خسائر كبيرة بصفوف المتمردين في عدة جبهات بتعز

قُتل وأصيب العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية، اليوم الثلاثاء، في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على موقع عسكري للمتمردين، غرب جبل القتب في نهم شرقي العاصمة صنعاء.

ودارت اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي في عدة جبهات شرقي وغربي محافظة تعز، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حسب ما نقلته سكاي نيوز عربية.

وتركزت الاشتباكات في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات، إثر محاولة تسلل للميليشيات تحت غطاء ناري كثيف، تمكنت خلالها قوات الشرعية من التصدي للهجوم وإجبار الميليشيات على التراجع.

واستهدفت المدفعية التابعة لقوات الشرعية مواقع للميليشيات في تلة السلال، كما تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن ميليشيات الحوثي نقلت مئات المسلحين من جبهات عدة في اليمن إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات، إثر إحراز القوات الشرعية تقدمًا فيها.

وكانت القوات الشرعية قد حققت تقدمًا في المحافظة الواقعة شمالي البلاد من 3 محاور، تحت غطاء جوي واسع من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ولجأت ميليشيات الحوثي إلى نقل المسلحين عبر دراجات نارية، عوضًا عن المركبات خشية تعرضها للقصف الجوي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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غارات التحالف تسقط عشرات القتلى من ميليشيا الحوثي شرقي صنعاء
سبق

قُتل وأصيب العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية، اليوم الثلاثاء، في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على موقع عسكري للمتمردين، غرب جبل القتب في نهم شرقي العاصمة صنعاء.

ودارت اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي في عدة جبهات شرقي وغربي محافظة تعز، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حسب ما نقلته سكاي نيوز عربية.

وتركزت الاشتباكات في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات، إثر محاولة تسلل للميليشيات تحت غطاء ناري كثيف، تمكنت خلالها قوات الشرعية من التصدي للهجوم وإجبار الميليشيات على التراجع.

واستهدفت المدفعية التابعة لقوات الشرعية مواقع للميليشيات في تلة السلال، كما تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن ميليشيات الحوثي نقلت مئات المسلحين من جبهات عدة في اليمن إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات، إثر إحراز القوات الشرعية تقدمًا فيها.

وكانت القوات الشرعية قد حققت تقدمًا في المحافظة الواقعة شمالي البلاد من 3 محاور، تحت غطاء جوي واسع من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ولجأت ميليشيات الحوثي إلى نقل المسلحين عبر دراجات نارية، عوضًا عن المركبات خشية تعرضها للقصف الجوي.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
11:29 PM

غارات التحالف تسقط عشرات القتلى من ميليشيا الحوثي شرقي صنعاء

قوات الشرعية ألحقت خسائر كبيرة بصفوف المتمردين في عدة جبهات بتعز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل وأصيب العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية، اليوم الثلاثاء، في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على موقع عسكري للمتمردين، غرب جبل القتب في نهم شرقي العاصمة صنعاء.

ودارت اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي في عدة جبهات شرقي وغربي محافظة تعز، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حسب ما نقلته سكاي نيوز عربية.

وتركزت الاشتباكات في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات، إثر محاولة تسلل للميليشيات تحت غطاء ناري كثيف، تمكنت خلالها قوات الشرعية من التصدي للهجوم وإجبار الميليشيات على التراجع.

واستهدفت المدفعية التابعة لقوات الشرعية مواقع للميليشيات في تلة السلال، كما تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن ميليشيات الحوثي نقلت مئات المسلحين من جبهات عدة في اليمن إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات، إثر إحراز القوات الشرعية تقدمًا فيها.

وكانت القوات الشرعية قد حققت تقدمًا في المحافظة الواقعة شمالي البلاد من 3 محاور، تحت غطاء جوي واسع من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ولجأت ميليشيات الحوثي إلى نقل المسلحين عبر دراجات نارية، عوضًا عن المركبات خشية تعرضها للقصف الجوي.

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