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"الزهراني" يفتتح ملتقى الخدمات الطبية بمستشفى "سلمان للقوات المسلحة" بالشمالية

يهدف إلى ترسيخ مفهوم التثقيف الصحي لدى المجتمع والعاملين بالقطاعات المختلفة

افتتح اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، ملتقى الخدمات الطبية الأول للتثقيف الصحي الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 29 من ربيع الأول 1441هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م , ويستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك بمركز المؤتمرات بالمستشفى.

وتفصيلاً، قال اللواء الزهراني إن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ مفهوم التثقيف الصحي لدى العاملين بالقطاعات الصحية المختلفة والمجتمع واستعراض التحديات وطرح الحلول في مجال التثقيف الصحي وتبادل الخبرات بين المناطق، وعرض كل ما هو جديد في وسائل وطرق التثقيف الصحي وتنشيط عملية البحث العلمي في مجال التثقيف الصحي.

ويشارك بالمؤتمر الخدمات الطبية للقوات المسلحة والمستشفيات التابعة لها وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وكليات الريان للعلوم الصحية والتمريض ووزارة الصحة وجامعة تبوك بالإضافة إلى 6 ورش عمل علمية مصاحبة.

يذكر أنه تم اعتماد (24) ساعة تعليم مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

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"الزهراني" يفتتح ملتقى الخدمات الطبية بمستشفى "سلمان للقوات المسلحة" بالشمالية
سبق

افتتح اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، ملتقى الخدمات الطبية الأول للتثقيف الصحي الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 29 من ربيع الأول 1441هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م , ويستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك بمركز المؤتمرات بالمستشفى.

وتفصيلاً، قال اللواء الزهراني إن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ مفهوم التثقيف الصحي لدى العاملين بالقطاعات الصحية المختلفة والمجتمع واستعراض التحديات وطرح الحلول في مجال التثقيف الصحي وتبادل الخبرات بين المناطق، وعرض كل ما هو جديد في وسائل وطرق التثقيف الصحي وتنشيط عملية البحث العلمي في مجال التثقيف الصحي.

ويشارك بالمؤتمر الخدمات الطبية للقوات المسلحة والمستشفيات التابعة لها وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وكليات الريان للعلوم الصحية والتمريض ووزارة الصحة وجامعة تبوك بالإضافة إلى 6 ورش عمل علمية مصاحبة.

يذكر أنه تم اعتماد (24) ساعة تعليم مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
09:32 PM

"الزهراني" يفتتح ملتقى الخدمات الطبية بمستشفى "سلمان للقوات المسلحة" بالشمالية

يهدف إلى ترسيخ مفهوم التثقيف الصحي لدى المجتمع والعاملين بالقطاعات المختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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افتتح اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، ملتقى الخدمات الطبية الأول للتثقيف الصحي الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 29 من ربيع الأول 1441هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م , ويستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك بمركز المؤتمرات بالمستشفى.

وتفصيلاً، قال اللواء الزهراني إن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ مفهوم التثقيف الصحي لدى العاملين بالقطاعات الصحية المختلفة والمجتمع واستعراض التحديات وطرح الحلول في مجال التثقيف الصحي وتبادل الخبرات بين المناطق، وعرض كل ما هو جديد في وسائل وطرق التثقيف الصحي وتنشيط عملية البحث العلمي في مجال التثقيف الصحي.

ويشارك بالمؤتمر الخدمات الطبية للقوات المسلحة والمستشفيات التابعة لها وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وكليات الريان للعلوم الصحية والتمريض ووزارة الصحة وجامعة تبوك بالإضافة إلى 6 ورش عمل علمية مصاحبة.

يذكر أنه تم اعتماد (24) ساعة تعليم مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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