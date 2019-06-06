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استشاري اضطرابات النوم: التعرُّض للضوء هو العامل الأساس لتعديل الساعة البيولوجية

"باهمام" نصح بتجنب الجوالات والأجهزة اللوحية قبل النوم بساعتين أو ثلاث

كشف أستاذ واستشاري أمراض الصدر واضطرابات النوم مدير المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بكلية الطب في جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور أحمد سالم باهمام، أن تعديلات الساعة البيولوجية للعودة للنوم ليلاً بعد الاعتياد على النوم نهارًا، والسهر والاستيقاظ ليلا طيلة شهر رمضان، تتطلب أيامًا عدة. مشيرًا في هذا الأمر إلى أن "التعرض للضوء هو العامل الأساس لتعديل الساعة البيولوجية".

وقال ‏بتغريدة تحت وسم #النوم_المتقطع: "لمن اعتادوا النوم نهارًا والاستيقاظ ليلاً طوال شهر رمضان، تنقلب ساعتهم البيولوجية، ويصبح من الصعب على أجسامهم النوم بشكل متواصل طوال الليل.. بمعنى آخر: يصبح نوم الليل مثل القيلولة، لا يتعدى ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى لو كان الشخص مجهدًا".

وأوضح الاستشاري باهمام: "التعديلات تتطلب أيامًا عدة، لا بد خلالها من التعرض للضوء الساطع في النهار، وتقليل الإضاءة مساء، وتجنب الجوالات والأجهزة اللوحية قبل النوم بـ2-3 ساعات. التعرض للضوء هو العامل الأساس لتعديل الساعة البيولوجية". ‫


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استشاري اضطرابات النوم: التعرُّض للضوء هو العامل الأساس لتعديل الساعة البيولوجية
سبق

كشف أستاذ واستشاري أمراض الصدر واضطرابات النوم مدير المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بكلية الطب في جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور أحمد سالم باهمام، أن تعديلات الساعة البيولوجية للعودة للنوم ليلاً بعد الاعتياد على النوم نهارًا، والسهر والاستيقاظ ليلا طيلة شهر رمضان، تتطلب أيامًا عدة. مشيرًا في هذا الأمر إلى أن "التعرض للضوء هو العامل الأساس لتعديل الساعة البيولوجية".

وقال ‏بتغريدة تحت وسم #النوم_المتقطع: "لمن اعتادوا النوم نهارًا والاستيقاظ ليلاً طوال شهر رمضان، تنقلب ساعتهم البيولوجية، ويصبح من الصعب على أجسامهم النوم بشكل متواصل طوال الليل.. بمعنى آخر: يصبح نوم الليل مثل القيلولة، لا يتعدى ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى لو كان الشخص مجهدًا".

وأوضح الاستشاري باهمام: "التعديلات تتطلب أيامًا عدة، لا بد خلالها من التعرض للضوء الساطع في النهار، وتقليل الإضاءة مساء، وتجنب الجوالات والأجهزة اللوحية قبل النوم بـ2-3 ساعات. التعرض للضوء هو العامل الأساس لتعديل الساعة البيولوجية". ‫


06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
09:53 PM

استشاري اضطرابات النوم: التعرُّض للضوء هو العامل الأساس لتعديل الساعة البيولوجية

"باهمام" نصح بتجنب الجوالات والأجهزة اللوحية قبل النوم بساعتين أو ثلاث

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عبدالحكيم شار - الرياض
1
3,815

كشف أستاذ واستشاري أمراض الصدر واضطرابات النوم مدير المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بكلية الطب في جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور أحمد سالم باهمام، أن تعديلات الساعة البيولوجية للعودة للنوم ليلاً بعد الاعتياد على النوم نهارًا، والسهر والاستيقاظ ليلا طيلة شهر رمضان، تتطلب أيامًا عدة. مشيرًا في هذا الأمر إلى أن "التعرض للضوء هو العامل الأساس لتعديل الساعة البيولوجية".

وقال ‏بتغريدة تحت وسم #النوم_المتقطع: "لمن اعتادوا النوم نهارًا والاستيقاظ ليلاً طوال شهر رمضان، تنقلب ساعتهم البيولوجية، ويصبح من الصعب على أجسامهم النوم بشكل متواصل طوال الليل.. بمعنى آخر: يصبح نوم الليل مثل القيلولة، لا يتعدى ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى لو كان الشخص مجهدًا".

وأوضح الاستشاري باهمام: "التعديلات تتطلب أيامًا عدة، لا بد خلالها من التعرض للضوء الساطع في النهار، وتقليل الإضاءة مساء، وتجنب الجوالات والأجهزة اللوحية قبل النوم بـ2-3 ساعات. التعرض للضوء هو العامل الأساس لتعديل الساعة البيولوجية". ‫


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