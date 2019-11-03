شكاوى من انقطاع المياه والكهرباء في الدراسات التطبيقية بعليشة الرياض

تَلَقّت "سبق" شكاوى عدة على فترات زمنية خلال الشهر الماضي؛ تُفيد بانقطاعات متكررة للماء والكهرباء عن المبنى الإداري في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالرياض.

وأبدت الموظفات هناك استياءهن من بيئة العمل غير المناسبة بسبب انقطاع أهم عنصرين "الماء والتكييف" لأسباب متكررة وغير معلومة.

وكانت "سبق" قد نقلت شكوى الموظفات لوكيل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع التابعة لجامعة الملك سعود، شوال الماضي، وأفاد حينها بأنه تم نقل الموظفات إلى أماكن مكيفة وإدارة الصيانة بالجامعة تعمل على إصلاح العطل.

وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، عادت نفس المشكلة، وبقيت حتى الآن دون حل.