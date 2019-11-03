النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شكاوى من انقطاع المياه والكهرباء في الدراسات التطبيقية بعليشة الرياض

تَلَقّت "سبق" شكاوى عدة على فترات زمنية خلال الشهر الماضي؛ تُفيد بانقطاعات متكررة للماء والكهرباء عن المبنى الإداري في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالرياض.
وأبدت الموظفات هناك استياءهن من بيئة العمل غير المناسبة بسبب انقطاع أهم عنصرين "الماء والتكييف" لأسباب متكررة وغير معلومة.
وكانت "سبق" قد نقلت شكوى الموظفات لوكيل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع التابعة لجامعة الملك سعود، شوال الماضي، وأفاد حينها بأنه تم نقل الموظفات إلى أماكن مكيفة وإدارة الصيانة بالجامعة تعمل على إصلاح العطل.
وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، عادت نفس المشكلة، وبقيت حتى الآن دون حل.

المياه الكهرباء كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الرياض

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
شكاوى من انقطاع المياه والكهرباء في الدراسات التطبيقية بعليشة الرياض
سبق

تَلَقّت "سبق" شكاوى عدة على فترات زمنية خلال الشهر الماضي؛ تُفيد بانقطاعات متكررة للماء والكهرباء عن المبنى الإداري في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالرياض.
وأبدت الموظفات هناك استياءهن من بيئة العمل غير المناسبة بسبب انقطاع أهم عنصرين "الماء والتكييف" لأسباب متكررة وغير معلومة.
وكانت "سبق" قد نقلت شكوى الموظفات لوكيل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع التابعة لجامعة الملك سعود، شوال الماضي، وأفاد حينها بأنه تم نقل الموظفات إلى أماكن مكيفة وإدارة الصيانة بالجامعة تعمل على إصلاح العطل.
وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، عادت نفس المشكلة، وبقيت حتى الآن دون حل.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
12:03 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
12:39 PM

شكاوى من انقطاع المياه والكهرباء في الدراسات التطبيقية بعليشة الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
81

تَلَقّت "سبق" شكاوى عدة على فترات زمنية خلال الشهر الماضي؛ تُفيد بانقطاعات متكررة للماء والكهرباء عن المبنى الإداري في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالرياض.
وأبدت الموظفات هناك استياءهن من بيئة العمل غير المناسبة بسبب انقطاع أهم عنصرين "الماء والتكييف" لأسباب متكررة وغير معلومة.
وكانت "سبق" قد نقلت شكوى الموظفات لوكيل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع التابعة لجامعة الملك سعود، شوال الماضي، وأفاد حينها بأنه تم نقل الموظفات إلى أماكن مكيفة وإدارة الصيانة بالجامعة تعمل على إصلاح العطل.
وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، عادت نفس المشكلة، وبقيت حتى الآن دون حل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,522
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,871
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,310
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,502

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة