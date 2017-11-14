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هيئة الشورى تحيل عدة موضوعات جديدة على جدول أعمال المجلس.. منها: تقرير الترفيه

خلال اجتماعها الأول من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة الذي عُقد أمس

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى، على جدول أعمال المجلس، عددًا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن عدد من تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماعها الأول من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة الذي عقدته أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ومعالي الأمين العام الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

وقد وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها على إحالة تقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1439/ 1440هـ.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن طلب دراسة مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية المُعَد في مجلس الشورى، عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لهيئة الترفيه للعام المالي 1439/ 1440هـ.

كما قررت الهيئة العامة إحالة تقريري لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1439/ 1440هـ، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.

هيئة الشورى مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الشورى تحيل عدة موضوعات جديدة على جدول أعمال المجلس.. منها: تقرير الترفيه
سبق

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى، على جدول أعمال المجلس، عددًا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن عدد من تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماعها الأول من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة الذي عقدته أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ومعالي الأمين العام الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

وقد وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها على إحالة تقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1439/ 1440هـ.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن طلب دراسة مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية المُعَد في مجلس الشورى، عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لهيئة الترفيه للعام المالي 1439/ 1440هـ.

كما قررت الهيئة العامة إحالة تقريري لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1439/ 1440هـ، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
11:57 AM

هيئة الشورى تحيل عدة موضوعات جديدة على جدول أعمال المجلس.. منها: تقرير الترفيه

خلال اجتماعها الأول من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة الذي عُقد أمس

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
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أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى، على جدول أعمال المجلس، عددًا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن عدد من تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماعها الأول من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة الذي عقدته أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ومعالي الأمين العام الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

وقد وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها على إحالة تقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1439/ 1440هـ.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن طلب دراسة مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية المُعَد في مجلس الشورى، عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لهيئة الترفيه للعام المالي 1439/ 1440هـ.

كما قررت الهيئة العامة إحالة تقريري لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1439/ 1440هـ، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.

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