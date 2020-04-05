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"السياحة": نجهز 11 ألف غرفة فندقية للمواطنين العائدين من الخارج

"الخطيب" ينوّه بعناية خادم الحرمين الشريفين

نوّه وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب بعناية القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ـبالمواطنين في الخارج.

وعدّ "الخطيب" أن قرار تيسير عودتهم يأتي منسجماً مع التوجيهات السابقة بمتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم في ظل تفشي جائحة "كورونا" المستجد.

وقال وزير السياحة: إن المواطنين في الداخل والخارج هم دوماً محل اهتمام القيادة، وتم التأكيد علينا بضرورة توفير أعلى مستويات الراحة للمواطنين العائدين إلى المملكة.

وأوضح "الخطيب" أنه مع ظهور جائحة "كورونا" المستجد العالمية تم التوجيه بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية؛ لترتيب مسائل استقبال العائدين من الخارج، وفق الآليات التي تم الإعلان عنها من وزارة الخارجية واستضافتهم خلال فترة العزل الصحي التي أقرتها وزارة الصحة حماية لهم؛ بهدف التأكد من سلامتهم قبل أن ينتقلوا إلى ذويهم.

وقال: إن الوزارة استعدت لهذا الأمر بتهيئة منشآت للإيواء السياحي في عدد من مناطق المملكة لتحقيق هذا المطلب، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن تهيئة مرافق تضم نحو 11 ألف غرفة للإيواء السياحي في مختلف مناطق المملكة.

وكشف "الخطيب" أن الوزارة عملت أيضاً على تأمين مزيد من المرافق الإضافية، والتحقق من جاهزيتها حتى يتم تسليمها إلى وزارة الصحة فور ظهور الحاجة إليها.

فيروس كورونا الجديد وزير السياحة خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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"السياحة": نجهز 11 ألف غرفة فندقية للمواطنين العائدين من الخارج
سبق

نوّه وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب بعناية القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ـبالمواطنين في الخارج.

وعدّ "الخطيب" أن قرار تيسير عودتهم يأتي منسجماً مع التوجيهات السابقة بمتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم في ظل تفشي جائحة "كورونا" المستجد.

وقال وزير السياحة: إن المواطنين في الداخل والخارج هم دوماً محل اهتمام القيادة، وتم التأكيد علينا بضرورة توفير أعلى مستويات الراحة للمواطنين العائدين إلى المملكة.

وأوضح "الخطيب" أنه مع ظهور جائحة "كورونا" المستجد العالمية تم التوجيه بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية؛ لترتيب مسائل استقبال العائدين من الخارج، وفق الآليات التي تم الإعلان عنها من وزارة الخارجية واستضافتهم خلال فترة العزل الصحي التي أقرتها وزارة الصحة حماية لهم؛ بهدف التأكد من سلامتهم قبل أن ينتقلوا إلى ذويهم.

وقال: إن الوزارة استعدت لهذا الأمر بتهيئة منشآت للإيواء السياحي في عدد من مناطق المملكة لتحقيق هذا المطلب، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن تهيئة مرافق تضم نحو 11 ألف غرفة للإيواء السياحي في مختلف مناطق المملكة.

وكشف "الخطيب" أن الوزارة عملت أيضاً على تأمين مزيد من المرافق الإضافية، والتحقق من جاهزيتها حتى يتم تسليمها إلى وزارة الصحة فور ظهور الحاجة إليها.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
08:06 PM
اخر تعديل
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
08:26 PM

"السياحة": نجهز 11 ألف غرفة فندقية للمواطنين العائدين من الخارج

"الخطيب" ينوّه بعناية خادم الحرمين الشريفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوّه وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب بعناية القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ـبالمواطنين في الخارج.

وعدّ "الخطيب" أن قرار تيسير عودتهم يأتي منسجماً مع التوجيهات السابقة بمتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم في ظل تفشي جائحة "كورونا" المستجد.

وقال وزير السياحة: إن المواطنين في الداخل والخارج هم دوماً محل اهتمام القيادة، وتم التأكيد علينا بضرورة توفير أعلى مستويات الراحة للمواطنين العائدين إلى المملكة.

وأوضح "الخطيب" أنه مع ظهور جائحة "كورونا" المستجد العالمية تم التوجيه بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية؛ لترتيب مسائل استقبال العائدين من الخارج، وفق الآليات التي تم الإعلان عنها من وزارة الخارجية واستضافتهم خلال فترة العزل الصحي التي أقرتها وزارة الصحة حماية لهم؛ بهدف التأكد من سلامتهم قبل أن ينتقلوا إلى ذويهم.

وقال: إن الوزارة استعدت لهذا الأمر بتهيئة منشآت للإيواء السياحي في عدد من مناطق المملكة لتحقيق هذا المطلب، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن تهيئة مرافق تضم نحو 11 ألف غرفة للإيواء السياحي في مختلف مناطق المملكة.

وكشف "الخطيب" أن الوزارة عملت أيضاً على تأمين مزيد من المرافق الإضافية، والتحقق من جاهزيتها حتى يتم تسليمها إلى وزارة الصحة فور ظهور الحاجة إليها.

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