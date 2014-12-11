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"محافظة قلوة" تعقد ورشة عمل لبرامج ومبادرات وزارة الإسكان

تخللها عرض وشرح لمنتجات الوزارة وشروطها وضوابطها

عقدت محافظة قلوة ورشة عمل لمناقشة مشروعات وبرامج ومبادرات وزارة الإسكان بحضور المحافظ عبدالله بن حمدان العويدي، والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني، وجمع من مديري الإدارات الحكومية والمشايخ ومعرفي القرى، وذلك في مقر بلدية المحافظة والمجلس البلدي.

بدأت الورشة بكلمة لمحافظ قلوة رحب فيها بالجميع، منوهًا بجهود القيادة الرشيدة وما توليه من عناية فائقة بالوطن والمواطن، وكذلك توجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بدعم المحافظة بمشروعات الإسكان، وتأكيده المستمر لخدمة المواطن بالمحافظة.

بعد ذلك، استعرض المدير العام لفرع وزارة الإسكان رؤية ورسالة الوزارة، وهدفها الرئيس لتقديم الخدمات بأسهل الطرق وأيسرها، مقدمًا عرضًا مرئيًا وشرحًا لمنتجات وزارة الإسكان المختلفة وشروطها وضوابطها وطرق الحصول عليها والآلية المتبعة لديهم، حيث أتيحت المداخلات المتنوعة حول الاستفادة من منتجات الإسكان المتعددة.

وفي ختام الورشة قدم "العويدي" شكره لمدير عام فرع الإسكان وزملاء الحضور على تنفيذ الورشة ولرئيس البلدية ورئيس المجلس البلدي على استضافتهم للورشة وللمشايخ ومعرفي القرى على حضورهم وتفاعلهم الذي كان له الأثر في نجاح الورشة.

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"محافظة قلوة" تعقد ورشة عمل لبرامج ومبادرات وزارة الإسكان
سبق

عقدت محافظة قلوة ورشة عمل لمناقشة مشروعات وبرامج ومبادرات وزارة الإسكان بحضور المحافظ عبدالله بن حمدان العويدي، والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني، وجمع من مديري الإدارات الحكومية والمشايخ ومعرفي القرى، وذلك في مقر بلدية المحافظة والمجلس البلدي.

بدأت الورشة بكلمة لمحافظ قلوة رحب فيها بالجميع، منوهًا بجهود القيادة الرشيدة وما توليه من عناية فائقة بالوطن والمواطن، وكذلك توجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بدعم المحافظة بمشروعات الإسكان، وتأكيده المستمر لخدمة المواطن بالمحافظة.

بعد ذلك، استعرض المدير العام لفرع وزارة الإسكان رؤية ورسالة الوزارة، وهدفها الرئيس لتقديم الخدمات بأسهل الطرق وأيسرها، مقدمًا عرضًا مرئيًا وشرحًا لمنتجات وزارة الإسكان المختلفة وشروطها وضوابطها وطرق الحصول عليها والآلية المتبعة لديهم، حيث أتيحت المداخلات المتنوعة حول الاستفادة من منتجات الإسكان المتعددة.

وفي ختام الورشة قدم "العويدي" شكره لمدير عام فرع الإسكان وزملاء الحضور على تنفيذ الورشة ولرئيس البلدية ورئيس المجلس البلدي على استضافتهم للورشة وللمشايخ ومعرفي القرى على حضورهم وتفاعلهم الذي كان له الأثر في نجاح الورشة.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
12:23 AM

"محافظة قلوة" تعقد ورشة عمل لبرامج ومبادرات وزارة الإسكان

تخللها عرض وشرح لمنتجات الوزارة وشروطها وضوابطها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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عقدت محافظة قلوة ورشة عمل لمناقشة مشروعات وبرامج ومبادرات وزارة الإسكان بحضور المحافظ عبدالله بن حمدان العويدي، والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني، وجمع من مديري الإدارات الحكومية والمشايخ ومعرفي القرى، وذلك في مقر بلدية المحافظة والمجلس البلدي.

بدأت الورشة بكلمة لمحافظ قلوة رحب فيها بالجميع، منوهًا بجهود القيادة الرشيدة وما توليه من عناية فائقة بالوطن والمواطن، وكذلك توجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بدعم المحافظة بمشروعات الإسكان، وتأكيده المستمر لخدمة المواطن بالمحافظة.

بعد ذلك، استعرض المدير العام لفرع وزارة الإسكان رؤية ورسالة الوزارة، وهدفها الرئيس لتقديم الخدمات بأسهل الطرق وأيسرها، مقدمًا عرضًا مرئيًا وشرحًا لمنتجات وزارة الإسكان المختلفة وشروطها وضوابطها وطرق الحصول عليها والآلية المتبعة لديهم، حيث أتيحت المداخلات المتنوعة حول الاستفادة من منتجات الإسكان المتعددة.

وفي ختام الورشة قدم "العويدي" شكره لمدير عام فرع الإسكان وزملاء الحضور على تنفيذ الورشة ولرئيس البلدية ورئيس المجلس البلدي على استضافتهم للورشة وللمشايخ ومعرفي القرى على حضورهم وتفاعلهم الذي كان له الأثر في نجاح الورشة.

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