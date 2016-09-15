النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز القرآنية يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

عبّروا عن بالغ سرورهم وفرحهم بوجودهم في طيبة الطيبة

أدى المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الحادية والأربعين، صلاة الجمعة بالمسجد النبوي؛ وذلك عقب اكتمال وصولهم إلى المدينة المنورة بعد ختام المسابقة وتكريم الفائزين التي أقيمت في رحاب المسجد الحرام.
وأعرب المشاركون عن بالغ سرورهم وفرحهم بوجودهم في طيبة الطيبة، وحضورهم مع جموع المسلمين صلاة الجمعة، والاستماع إلى الخطبة، وسط أجواء إيمانية عامرة بذكر الله وشكره، كما حَظِيَ المشاركون بالصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، رضي الله عنهما.
ورفع المشاركون، وعددهم 146 متسابقًا من 103 دول من مختلف دول العالم، الشكرَ والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على هذه الاستضافة الكريمة؛ من خلال هذه المسابقة الدولية للقرآن؛ مؤكدين أن هذه المسابقة صورة من اهتمام المملكة بخدمة كتاب الله، وسعي منها في خدمة الإسلام والمسلمين؛ مُنَوّهين بتميز تنظيم المسابقة من قِبَل وزارة الشؤون الإسلامية وتنوع برامجها.
وكانت الأمانة العامة للمسابقة، بدعم وتوجيهات مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على المسابقة؛ قد جنّدت طاقاتها وكوادرها منذ وقت مبكر لتقديم أرقى الخدمات للمشاركين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز القرآنية يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي
سبق

أدى المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الحادية والأربعين، صلاة الجمعة بالمسجد النبوي؛ وذلك عقب اكتمال وصولهم إلى المدينة المنورة بعد ختام المسابقة وتكريم الفائزين التي أقيمت في رحاب المسجد الحرام.
وأعرب المشاركون عن بالغ سرورهم وفرحهم بوجودهم في طيبة الطيبة، وحضورهم مع جموع المسلمين صلاة الجمعة، والاستماع إلى الخطبة، وسط أجواء إيمانية عامرة بذكر الله وشكره، كما حَظِيَ المشاركون بالصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، رضي الله عنهما.
ورفع المشاركون، وعددهم 146 متسابقًا من 103 دول من مختلف دول العالم، الشكرَ والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على هذه الاستضافة الكريمة؛ من خلال هذه المسابقة الدولية للقرآن؛ مؤكدين أن هذه المسابقة صورة من اهتمام المملكة بخدمة كتاب الله، وسعي منها في خدمة الإسلام والمسلمين؛ مُنَوّهين بتميز تنظيم المسابقة من قِبَل وزارة الشؤون الإسلامية وتنوع برامجها.
وكانت الأمانة العامة للمسابقة، بدعم وتوجيهات مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على المسابقة؛ قد جنّدت طاقاتها وكوادرها منذ وقت مبكر لتقديم أرقى الخدمات للمشاركين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
03:13 PM

بالصور.. المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز القرآنية يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

عبّروا عن بالغ سرورهم وفرحهم بوجودهم في طيبة الطيبة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,862

أدى المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الحادية والأربعين، صلاة الجمعة بالمسجد النبوي؛ وذلك عقب اكتمال وصولهم إلى المدينة المنورة بعد ختام المسابقة وتكريم الفائزين التي أقيمت في رحاب المسجد الحرام.
وأعرب المشاركون عن بالغ سرورهم وفرحهم بوجودهم في طيبة الطيبة، وحضورهم مع جموع المسلمين صلاة الجمعة، والاستماع إلى الخطبة، وسط أجواء إيمانية عامرة بذكر الله وشكره، كما حَظِيَ المشاركون بالصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، رضي الله عنهما.
ورفع المشاركون، وعددهم 146 متسابقًا من 103 دول من مختلف دول العالم، الشكرَ والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على هذه الاستضافة الكريمة؛ من خلال هذه المسابقة الدولية للقرآن؛ مؤكدين أن هذه المسابقة صورة من اهتمام المملكة بخدمة كتاب الله، وسعي منها في خدمة الإسلام والمسلمين؛ مُنَوّهين بتميز تنظيم المسابقة من قِبَل وزارة الشؤون الإسلامية وتنوع برامجها.
وكانت الأمانة العامة للمسابقة، بدعم وتوجيهات مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على المسابقة؛ قد جنّدت طاقاتها وكوادرها منذ وقت مبكر لتقديم أرقى الخدمات للمشاركين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,499
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,827
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,259

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة