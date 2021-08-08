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جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح للقبول الجامعي

أكدت أهمية الالتزام بمراحل التأكيد حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم نتائج القبول ‏للعام الجامعي 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلة البكالوريوس من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة .
وأوضحت الجامعة أن تأكيد القبول الجامعي عبر البوابة الإلكترونية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/ 1/ 1443هـ حتى يوم الأحد القادم الموافق 7/ 1/ 1443هـ, مؤكدة أهمية الالتزام بأوقات مراحل تأكيد القبول؛ حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم في القبول بالجامعة.

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جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح للقبول الجامعي
سبق

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم نتائج القبول ‏للعام الجامعي 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلة البكالوريوس من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة .
وأوضحت الجامعة أن تأكيد القبول الجامعي عبر البوابة الإلكترونية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/ 1/ 1443هـ حتى يوم الأحد القادم الموافق 7/ 1/ 1443هـ, مؤكدة أهمية الالتزام بأوقات مراحل تأكيد القبول؛ حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم في القبول بالجامعة.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
03:31 PM

جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح للقبول الجامعي

أكدت أهمية الالتزام بمراحل التأكيد حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
0
183

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم نتائج القبول ‏للعام الجامعي 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلة البكالوريوس من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة .
وأوضحت الجامعة أن تأكيد القبول الجامعي عبر البوابة الإلكترونية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/ 1/ 1443هـ حتى يوم الأحد القادم الموافق 7/ 1/ 1443هـ, مؤكدة أهمية الالتزام بأوقات مراحل تأكيد القبول؛ حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم في القبول بالجامعة.

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