النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إمام المسجد النبوي: على الآباء الحنو على صغارهم بالكسوة في الشتاء

حث المسلمين على الجود وإطعام الطعام وسد حاجة المساكين

أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ صلاح البدير، المسلمين بتقوى الله، فبها تحصل البركة قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.

وحذّر إمام وخطيب المسجد النبوي من برد الشتاء القارس، وقال: عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الشتاء قد حضر وهو عدو فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارًا ودثارا؛ فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه.

ودعا إمام وخطيب المسجد النبوي إلى التأمل في عظمة الله وقدرته والتفكر في برد الشتاء؛ مضيفًا أن على الآباء الحنو على صغارهم بالكسوة، وتجاوز الخلاف إن وُجد، رُوِيَ أن مولى لعبدالله بن عمرو قال له إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس، فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت.

وأوصى المسلمين بتذكر الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام والمحتاجين، ومن لجأ أو نزح عن بلاده من المسلمين ضرب برد الشتاء منزله.

وبيّن "البدير" أن المؤمنين أقربُ الناس رحمة وشفقة وإحسانًا إلى الغير، وأن على المؤمنين تفقد أحوال الفقراء والمحتاجين بالكساء والغذاء؛ فعن أبي سعيد الخدري، قال: "بينما نحن في سفر مع النبي؛ إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالًا، فقال رسول الله: (من كان معه فضل ظهر فليعد به على مَن لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له)، فذكر من أصناف المال ما ذكر؛ حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل".

وتناول فضلَ الكرم فهو من صفات الرحماء قال تعالى: {أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيمًا ذا مقربة، أو مسكينًا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة}.

وحث "البدير" المسلمين على الجود وإطعام الطعام وكسوة مَن يملك ثمن الكسوة وسد حاجة المسكين عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما تصدّق أحد بصدقة من طيّب -ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرةً، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربّي أحدكم فلوه).

كما حذّر إمام وخطيب المسجد النبوي من ترك النار موقدة؛ خشية الاحتراق أو الاختناق، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون)، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل؛ فلما حدّث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: (إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم).

خطبة الجمعة المدينة المنورة المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إمام المسجد النبوي: على الآباء الحنو على صغارهم بالكسوة في الشتاء
سبق

أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ صلاح البدير، المسلمين بتقوى الله، فبها تحصل البركة قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.

وحذّر إمام وخطيب المسجد النبوي من برد الشتاء القارس، وقال: عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الشتاء قد حضر وهو عدو فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارًا ودثارا؛ فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه.

ودعا إمام وخطيب المسجد النبوي إلى التأمل في عظمة الله وقدرته والتفكر في برد الشتاء؛ مضيفًا أن على الآباء الحنو على صغارهم بالكسوة، وتجاوز الخلاف إن وُجد، رُوِيَ أن مولى لعبدالله بن عمرو قال له إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس، فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت.

وأوصى المسلمين بتذكر الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام والمحتاجين، ومن لجأ أو نزح عن بلاده من المسلمين ضرب برد الشتاء منزله.

وبيّن "البدير" أن المؤمنين أقربُ الناس رحمة وشفقة وإحسانًا إلى الغير، وأن على المؤمنين تفقد أحوال الفقراء والمحتاجين بالكساء والغذاء؛ فعن أبي سعيد الخدري، قال: "بينما نحن في سفر مع النبي؛ إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالًا، فقال رسول الله: (من كان معه فضل ظهر فليعد به على مَن لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له)، فذكر من أصناف المال ما ذكر؛ حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل".

وتناول فضلَ الكرم فهو من صفات الرحماء قال تعالى: {أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيمًا ذا مقربة، أو مسكينًا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة}.

وحث "البدير" المسلمين على الجود وإطعام الطعام وكسوة مَن يملك ثمن الكسوة وسد حاجة المسكين عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما تصدّق أحد بصدقة من طيّب -ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرةً، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربّي أحدكم فلوه).

كما حذّر إمام وخطيب المسجد النبوي من ترك النار موقدة؛ خشية الاحتراق أو الاختناق، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون)، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل؛ فلما حدّث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: (إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم).

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
02:50 PM

إمام المسجد النبوي: على الآباء الحنو على صغارهم بالكسوة في الشتاء

حث المسلمين على الجود وإطعام الطعام وسد حاجة المساكين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
1,043

أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ صلاح البدير، المسلمين بتقوى الله، فبها تحصل البركة قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.

وحذّر إمام وخطيب المسجد النبوي من برد الشتاء القارس، وقال: عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الشتاء قد حضر وهو عدو فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارًا ودثارا؛ فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه.

ودعا إمام وخطيب المسجد النبوي إلى التأمل في عظمة الله وقدرته والتفكر في برد الشتاء؛ مضيفًا أن على الآباء الحنو على صغارهم بالكسوة، وتجاوز الخلاف إن وُجد، رُوِيَ أن مولى لعبدالله بن عمرو قال له إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس، فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت.

وأوصى المسلمين بتذكر الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام والمحتاجين، ومن لجأ أو نزح عن بلاده من المسلمين ضرب برد الشتاء منزله.

وبيّن "البدير" أن المؤمنين أقربُ الناس رحمة وشفقة وإحسانًا إلى الغير، وأن على المؤمنين تفقد أحوال الفقراء والمحتاجين بالكساء والغذاء؛ فعن أبي سعيد الخدري، قال: "بينما نحن في سفر مع النبي؛ إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالًا، فقال رسول الله: (من كان معه فضل ظهر فليعد به على مَن لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له)، فذكر من أصناف المال ما ذكر؛ حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل".

وتناول فضلَ الكرم فهو من صفات الرحماء قال تعالى: {أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيمًا ذا مقربة، أو مسكينًا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة}.

وحث "البدير" المسلمين على الجود وإطعام الطعام وكسوة مَن يملك ثمن الكسوة وسد حاجة المسكين عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما تصدّق أحد بصدقة من طيّب -ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرةً، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربّي أحدكم فلوه).

كما حذّر إمام وخطيب المسجد النبوي من ترك النار موقدة؛ خشية الاحتراق أو الاختناق، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون)، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل؛ فلما حدّث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: (إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم).

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,919
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,011
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,431
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,060

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة