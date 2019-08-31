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"الصحة" تشدّد: هذا هو الوزن المطلوب لحقيبة المدرسة

نصحت بأهمية الاختيار السليم للحقيبة المدرسية المناسبة

‏نصحت "الصحة" من خلال "إنفوجرافيك" نشرته على حسابها في منصة "تويتر", بأهمية الاختيار السليم للحقيبة المدرسية المناسبة للطالب، حيث تحتوي على جيوب عدة؛ للسماح بتوزيع الوزن بشكل أفضل على أجزاء الجسم، مشدّدة على أن تكون الأوزان على ظهر الطلبة أقل من 10 % من وزن جسمه.

وشدّدت على ضرورة مراجعة الطبيب إذا كان الطالب يشكو آلام الظهر بشكلٍ مستمر، للحد من المخاطر، محذرة من حمل الحقائب المدرسية الثقيلة؛ كونها من أهم أسباب آلام الظهر وتشوّهات العمود الفقري, لافتة إلى أهمية تقليل الحمل على الطالب، وذلك من خلال الحرص على أخذ الكتب المطلوبة فقط لكل يوم، وتنظيف وترتيب الحقيبة حسب الجدول الدراسي مع ضرورة تعليم الطلبة الطريقة الصحيحة لحمل الحقيبة المدرسية.

وأشارت "الصحة" إلى عدم الفائدة من استخدام الحقائب ذات العجلات؛ نظراً لأنها قد تسبب آلاماً في الظهر والكتف.

الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة"؛ للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع, وتعزيز أنماط الحياة الصحية, كما أنها تأتي تزامناً مع الحملة التوعوية التي تنفّذها "الصحة" تحت شعار # صحتي مدرستي.

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"الصحة" تشدّد: هذا هو الوزن المطلوب لحقيبة المدرسة
سبق

‏نصحت "الصحة" من خلال "إنفوجرافيك" نشرته على حسابها في منصة "تويتر", بأهمية الاختيار السليم للحقيبة المدرسية المناسبة للطالب، حيث تحتوي على جيوب عدة؛ للسماح بتوزيع الوزن بشكل أفضل على أجزاء الجسم، مشدّدة على أن تكون الأوزان على ظهر الطلبة أقل من 10 % من وزن جسمه.

وشدّدت على ضرورة مراجعة الطبيب إذا كان الطالب يشكو آلام الظهر بشكلٍ مستمر، للحد من المخاطر، محذرة من حمل الحقائب المدرسية الثقيلة؛ كونها من أهم أسباب آلام الظهر وتشوّهات العمود الفقري, لافتة إلى أهمية تقليل الحمل على الطالب، وذلك من خلال الحرص على أخذ الكتب المطلوبة فقط لكل يوم، وتنظيف وترتيب الحقيبة حسب الجدول الدراسي مع ضرورة تعليم الطلبة الطريقة الصحيحة لحمل الحقيبة المدرسية.

وأشارت "الصحة" إلى عدم الفائدة من استخدام الحقائب ذات العجلات؛ نظراً لأنها قد تسبب آلاماً في الظهر والكتف.

الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة"؛ للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع, وتعزيز أنماط الحياة الصحية, كما أنها تأتي تزامناً مع الحملة التوعوية التي تنفّذها "الصحة" تحت شعار # صحتي مدرستي.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
10:46 AM

"الصحة" تشدّد: هذا هو الوزن المطلوب لحقيبة المدرسة

نصحت بأهمية الاختيار السليم للحقيبة المدرسية المناسبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‏نصحت "الصحة" من خلال "إنفوجرافيك" نشرته على حسابها في منصة "تويتر", بأهمية الاختيار السليم للحقيبة المدرسية المناسبة للطالب، حيث تحتوي على جيوب عدة؛ للسماح بتوزيع الوزن بشكل أفضل على أجزاء الجسم، مشدّدة على أن تكون الأوزان على ظهر الطلبة أقل من 10 % من وزن جسمه.

وشدّدت على ضرورة مراجعة الطبيب إذا كان الطالب يشكو آلام الظهر بشكلٍ مستمر، للحد من المخاطر، محذرة من حمل الحقائب المدرسية الثقيلة؛ كونها من أهم أسباب آلام الظهر وتشوّهات العمود الفقري, لافتة إلى أهمية تقليل الحمل على الطالب، وذلك من خلال الحرص على أخذ الكتب المطلوبة فقط لكل يوم، وتنظيف وترتيب الحقيبة حسب الجدول الدراسي مع ضرورة تعليم الطلبة الطريقة الصحيحة لحمل الحقيبة المدرسية.

وأشارت "الصحة" إلى عدم الفائدة من استخدام الحقائب ذات العجلات؛ نظراً لأنها قد تسبب آلاماً في الظهر والكتف.

الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة"؛ للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع, وتعزيز أنماط الحياة الصحية, كما أنها تأتي تزامناً مع الحملة التوعوية التي تنفّذها "الصحة" تحت شعار # صحتي مدرستي.

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