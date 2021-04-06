"مدير تعليم نجران" الجديد يباشر عمله باجتماع القيادات التعليمية.. غداً

"عقالا " يستعرض استعداد المدارس لإنهاء العام الدراسي

يباشر غداً المدير العام الجديد للتعليم بمنطقة نجران فهد صالح عقالا الغامدي عمله بعقد لقاء بقادة المدارس الساعة الواحدة ظهراً (عن بعد) لمناقشة العديد من الموضوعات، بعد صدور قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الذي حظي بترحيب على مستوى المنطقة، كون " عقالا" يعد من الكفاءات الإدارية والقيادية المميزة.

فيما رفع " عقالا" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وكان "عقالا "قد أحدث نقلة نوعية في تعليم شرورة خلال الخمس سنوات الماضية حيث شهد تحولات رقمية من أهمها ارتفاع عدد المدارس والبرامج التعليمية من 129 إلى 181 مدرسة والأقسام والوحدات التعليمية من 6 إلى 38 بالإضافة إلى زيادة المقاعد في أسطول النقل المدرسي من 1000 مقعد إلى 8025 مقعداً وتوفير أكثر من 100 حافلة لخدمة النقل المدرسي، ومشاركة منسوبي تعليم شرورة في أكثر من 93 لقاء وزارياً على مستوى المملكة.

كما ارتفع عدد المشاركات الطلابية على مستوى المملكة من تعليم شرورة إلى أكثر من 54 مشاركة بالإضافة إلى حضور منسوبي تعليم شرورة لـ 12 دورة تطويرية خارج المملكة و382 دورة داخل المملكة، وزيادة أندية الأحياء، وارتفاع عدد الفعاليات والبرامج والمبادرات بتعليم شرورة.

وفي أعداد الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية شهد التعليم نمواً وارتفاعاً في أعداد الطلاب من 24988 إلى 30132 طالباً وطالبة ومن 1411 إلى 1732 معلماً ومعلمة.

كما زاد عدد المدارس الأهلية للبنين والبنات بمحافظة شرورة واعتماد مدرسة عالمية بالمنهج البريطاني، بالإضافة إلى عدد من الروضات الأهلية.

ومع فترة العمل عن بُعد في جائحة كورنا تم العمل في منصة مدرستي لمدارس إدارة التعليم بمحافظة شرورة وتحقيق أرقام مميزة في الانتظام والحضور والتفاعل بما يخص دخول الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والإشراف والمتابعة وصلت 99 %.

كما حقق تعليم شرورة العديد من الجوائز المحلية والإقليمية في جائزة التميز والموهوبين وبرنامج الحوارات الطلابية "حوار نيوم" والمهرجان الثقافي للصغار ومسابقة تحدي القراءة العربي وأولمبياد الخط العربي والمهارات الأدبية ومسابقة الملك سلمان للقرآن الكريم.

من أبرز المبادرات والشراكات النوعية بتعليم شرورة تفعيل المناسبات الوطنية لتعزيز الولاء والانتماء لقيادتنا ووطننا المملكة العربية السعودية والمشاركة في البرامج التطوعية مع الجهات الحكومية وزارة الصحة ،الشؤون الإسلامية، البلدية، الجمعيات الخيرية للتخفيف من أضرار جائحة كورونا.