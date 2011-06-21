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"أنعام بلس".. "البيئة" تطلق خدمتيْ إذن الدخول والخروج للهجن المشاركة بالمسابقات والمهرجانات

في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمتيْ إذن الدخول والخروج من المملكة، للهجن المشاركة في المسابقات والمنافسات والمهرجانات عبر منصة "أنعام بلس" الإلكترونية، في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل "عن بُعد".

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تُمَكّن المستفيدين من الحصول على إذن الدخول والخروج من منصة "أنعام" قبل الوصول إلى المنفذ، ويطبق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الإرسالية، ويطبق نظام (قانون) الرفق بالحيوان لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الإرسالية، ويجب أن تكون الهجن بشريحة أو أي وسيلة تعريفية أخرى، وأيضًا يجب أن يرفق برنت معتمد من اتحاد الهجن في بلد صاحب الطلب؛ على أن يوضح به بيانات الهجن.

ودعت الوزارة، المستفيدين إلى استخدام هذه الخدمة، بالدخول إلى منصة "أنعام بلس" عبر الرابط: https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login، والاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات.

وتقدم منصة "أنعام بلس" أكثر من 50 خدمة إلكترونية، تشمل استقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، وتحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستيراد والمختبرات البيطرية والمحاجر وطلبات الفسح والعيادات البيطرية، وتعمل الوزارة على إضافة المزيد من الخدمات الخاصة بالقطاع.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أنعام بلس".. "البيئة" تطلق خدمتيْ إذن الدخول والخروج للهجن المشاركة بالمسابقات والمهرجانات
سبق

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمتيْ إذن الدخول والخروج من المملكة، للهجن المشاركة في المسابقات والمنافسات والمهرجانات عبر منصة "أنعام بلس" الإلكترونية، في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل "عن بُعد".

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تُمَكّن المستفيدين من الحصول على إذن الدخول والخروج من منصة "أنعام" قبل الوصول إلى المنفذ، ويطبق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الإرسالية، ويطبق نظام (قانون) الرفق بالحيوان لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الإرسالية، ويجب أن تكون الهجن بشريحة أو أي وسيلة تعريفية أخرى، وأيضًا يجب أن يرفق برنت معتمد من اتحاد الهجن في بلد صاحب الطلب؛ على أن يوضح به بيانات الهجن.

ودعت الوزارة، المستفيدين إلى استخدام هذه الخدمة، بالدخول إلى منصة "أنعام بلس" عبر الرابط: https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login، والاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات.

وتقدم منصة "أنعام بلس" أكثر من 50 خدمة إلكترونية، تشمل استقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، وتحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستيراد والمختبرات البيطرية والمحاجر وطلبات الفسح والعيادات البيطرية، وتعمل الوزارة على إضافة المزيد من الخدمات الخاصة بالقطاع.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
12:51 PM

"أنعام بلس".. "البيئة" تطلق خدمتيْ إذن الدخول والخروج للهجن المشاركة بالمسابقات والمهرجانات

في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمتيْ إذن الدخول والخروج من المملكة، للهجن المشاركة في المسابقات والمنافسات والمهرجانات عبر منصة "أنعام بلس" الإلكترونية، في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل "عن بُعد".

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تُمَكّن المستفيدين من الحصول على إذن الدخول والخروج من منصة "أنعام" قبل الوصول إلى المنفذ، ويطبق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الإرسالية، ويطبق نظام (قانون) الرفق بالحيوان لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الإرسالية، ويجب أن تكون الهجن بشريحة أو أي وسيلة تعريفية أخرى، وأيضًا يجب أن يرفق برنت معتمد من اتحاد الهجن في بلد صاحب الطلب؛ على أن يوضح به بيانات الهجن.

ودعت الوزارة، المستفيدين إلى استخدام هذه الخدمة، بالدخول إلى منصة "أنعام بلس" عبر الرابط: https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login، والاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات.

وتقدم منصة "أنعام بلس" أكثر من 50 خدمة إلكترونية، تشمل استقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، وتحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستيراد والمختبرات البيطرية والمحاجر وطلبات الفسح والعيادات البيطرية، وتعمل الوزارة على إضافة المزيد من الخدمات الخاصة بالقطاع.

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