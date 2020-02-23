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أقل نسبة منذ 41 عامًا.. التصويت في الانتخابات الإيرانية لم يتجاوز 42%

"خامنئي" ينحو باللائمة على "كورونا"

نقل التلفزيون الرسمي عن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم (الأحد)؛ أن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في 21 فبراير (شباط)، بلغت نحو 42 في المئة.

وذكر "فضلي" أن أكثر من 24 مليونًا أدلوا بأصواتهم الجمعة الماضي، من بين 58 مليونًا يحقّ لهم التصويت في الانتخابات.

من جهته أنحى المرشد علي خامنئي باللائمة في قلّة الإقبال على الانتخابات، على فيروس كورونا الجديد، الذي زعم أن "أعداء إيران سعوا لإثناء الناس عن التصويت بالمبالغة في خطر كورونا".

ووفقًا لـ"رويترز": هذه أقلّ نسبة مشاركة في الاقتراع منذ اندلاع الثورة عام 1979، التي جاءت برجال الدين إلى السلطة.

الانتخابات الإيرانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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أقل نسبة منذ 41 عامًا.. التصويت في الانتخابات الإيرانية لم يتجاوز 42%
سبق

نقل التلفزيون الرسمي عن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم (الأحد)؛ أن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في 21 فبراير (شباط)، بلغت نحو 42 في المئة.

وذكر "فضلي" أن أكثر من 24 مليونًا أدلوا بأصواتهم الجمعة الماضي، من بين 58 مليونًا يحقّ لهم التصويت في الانتخابات.

من جهته أنحى المرشد علي خامنئي باللائمة في قلّة الإقبال على الانتخابات، على فيروس كورونا الجديد، الذي زعم أن "أعداء إيران سعوا لإثناء الناس عن التصويت بالمبالغة في خطر كورونا".

ووفقًا لـ"رويترز": هذه أقلّ نسبة مشاركة في الاقتراع منذ اندلاع الثورة عام 1979، التي جاءت برجال الدين إلى السلطة.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
05:25 PM

أقل نسبة منذ 41 عامًا.. التصويت في الانتخابات الإيرانية لم يتجاوز 42%

"خامنئي" ينحو باللائمة على "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل التلفزيون الرسمي عن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم (الأحد)؛ أن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في 21 فبراير (شباط)، بلغت نحو 42 في المئة.

وذكر "فضلي" أن أكثر من 24 مليونًا أدلوا بأصواتهم الجمعة الماضي، من بين 58 مليونًا يحقّ لهم التصويت في الانتخابات.

من جهته أنحى المرشد علي خامنئي باللائمة في قلّة الإقبال على الانتخابات، على فيروس كورونا الجديد، الذي زعم أن "أعداء إيران سعوا لإثناء الناس عن التصويت بالمبالغة في خطر كورونا".

ووفقًا لـ"رويترز": هذه أقلّ نسبة مشاركة في الاقتراع منذ اندلاع الثورة عام 1979، التي جاءت برجال الدين إلى السلطة.

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