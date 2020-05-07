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"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

ألمانيا.. تحذير من موجة ثانية من "كورونا" قبل الخريف

"شاده" أرجع السبب لسلوكيات الناس

حذر مسؤول صحي ألماني كبير، اليوم الخميس، من احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس "كورونا" قبل الخريف؛ بسبب سلوكيات الناس، وذلك فيما تعيد البلاد فتح اقتصادها مرة أخرى.

ولفت نائب رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لارش شاده، في مؤتمر صحفي إلى أن أعداد الحالات تتراجع، لكن هذا لا يعني أن الأمور عادت لطبيعتها، وفقاً لـ"رويترز".

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ألمانيا.. تحذير من موجة ثانية من "كورونا" قبل الخريف
سبق

حذر مسؤول صحي ألماني كبير، اليوم الخميس، من احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس "كورونا" قبل الخريف؛ بسبب سلوكيات الناس، وذلك فيما تعيد البلاد فتح اقتصادها مرة أخرى.

ولفت نائب رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لارش شاده، في مؤتمر صحفي إلى أن أعداد الحالات تتراجع، لكن هذا لا يعني أن الأمور عادت لطبيعتها، وفقاً لـ"رويترز".

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
02:48 PM

ألمانيا.. تحذير من موجة ثانية من "كورونا" قبل الخريف

"شاده" أرجع السبب لسلوكيات الناس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر مسؤول صحي ألماني كبير، اليوم الخميس، من احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس "كورونا" قبل الخريف؛ بسبب سلوكيات الناس، وذلك فيما تعيد البلاد فتح اقتصادها مرة أخرى.

ولفت نائب رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لارش شاده، في مؤتمر صحفي إلى أن أعداد الحالات تتراجع، لكن هذا لا يعني أن الأمور عادت لطبيعتها، وفقاً لـ"رويترز".

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