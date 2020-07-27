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بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب

"الصعبية" شهد انقطاعات وتذبذبات للكهرباء أدت لتضرر الأجهزة المنزلية

(تصوير محيا المطيري) شهدت محافظة مهد الذهب، مساء اليوم الاثنين، هطول أمطار متفرقة لليوم الثاني على التوالي، وشملت المحافظة وعدداً من القرى والمراكز التابعة لها.

وفي التفاصيل، شملت الأمطار مراكز (الصعبية - مسرة - الفيصلية - الذبال - قاع السويرقية - السرحية – حازم)، وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض منها بالماء.

وفي غضون ذلك، شهد مركز الصعبية انقطاعات في الكهرباء منذ ظهر اليوم، وتذبذبات متكررة مما أدى لتضرر بعض الأجهزة الكهربائية وسط مطالبات من السكان بمعالجة الخلل في أسرع وقت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب
سبق

(تصوير محيا المطيري) شهدت محافظة مهد الذهب، مساء اليوم الاثنين، هطول أمطار متفرقة لليوم الثاني على التوالي، وشملت المحافظة وعدداً من القرى والمراكز التابعة لها.

وفي التفاصيل، شملت الأمطار مراكز (الصعبية - مسرة - الفيصلية - الذبال - قاع السويرقية - السرحية – حازم)، وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض منها بالماء.

وفي غضون ذلك، شهد مركز الصعبية انقطاعات في الكهرباء منذ ظهر اليوم، وتذبذبات متكررة مما أدى لتضرر بعض الأجهزة الكهربائية وسط مطالبات من السكان بمعالجة الخلل في أسرع وقت.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
09:07 PM

بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب

"الصعبية" شهد انقطاعات وتذبذبات للكهرباء أدت لتضرر الأجهزة المنزلية

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فهد الغبيوي - الرياض
0
840

(تصوير محيا المطيري) شهدت محافظة مهد الذهب، مساء اليوم الاثنين، هطول أمطار متفرقة لليوم الثاني على التوالي، وشملت المحافظة وعدداً من القرى والمراكز التابعة لها.

وفي التفاصيل، شملت الأمطار مراكز (الصعبية - مسرة - الفيصلية - الذبال - قاع السويرقية - السرحية – حازم)، وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض منها بالماء.

وفي غضون ذلك، شهد مركز الصعبية انقطاعات في الكهرباء منذ ظهر اليوم، وتذبذبات متكررة مما أدى لتضرر بعض الأجهزة الكهربائية وسط مطالبات من السكان بمعالجة الخلل في أسرع وقت.

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