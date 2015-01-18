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"العسيري" يتلقى إهداء "الفيصل" بعد مشاركته في مسابقة الشعر العربي

تلقّى الدكتور بندر العسيري مستشار وكيل وزارة التعليم العام المساعد لمدير عام النشاط بوزارة التعليم، إهداء مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمناسبة مشاركته في أعمال مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي.

وقال الدكتور "العسيري": "بكل فخر واعتزاز تلقيت إهداء مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حيث شاركت رئيسًا للجنة مشاركات التعليم العام".

وألمح الدكتور "العسيري" إلى أن مشاركة التعليم كانت ثرية ومميزة، كما أن الأكاديمية العربية كانت شغوفة لمشاركة الطلاب والطالبات، حيث شاركت الوزارة بأكثر من 7000 طالب وطالبة على مستوى وزارة التعليم، خضعوا جميعًا لعملية فرز على مستوى إدارات التعليم، ومن ثم على مستوى الوزارة، وصولاً للنهائيات التي تأهل لها 10 شعراء وشاعرات من طلبة التعليم العام في المملكة.

وأبان الدكتور "العسيري" أن أسماء الطلاب والطالبات العشرة رُفِعَت لمقام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الذي كان في قمة السعادة بهم، ووجّه بتكريمهم؛ نتاج وصولهم لهذه المرحلة من الإبداع.

يُذكر أن الدكتور بندر العسيري أحد المهتمين بالمواهب الشابة الإبداعية في المجال الثقافي والأدبي، ومن رواد المسرحي التربوي، وأحد المهتمين بالتربية الرقمية والتخطيط الاستراتيجي، وله مؤلفات عدة وبحوث وأوراق عمل أهمها مؤلفه "مسرح الطفولة المبكرة" وكتاب "التربية الرقمية".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العسيري" يتلقى إهداء "الفيصل" بعد مشاركته في مسابقة الشعر العربي
سبق

تلقّى الدكتور بندر العسيري مستشار وكيل وزارة التعليم العام المساعد لمدير عام النشاط بوزارة التعليم، إهداء مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمناسبة مشاركته في أعمال مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي.

وقال الدكتور "العسيري": "بكل فخر واعتزاز تلقيت إهداء مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حيث شاركت رئيسًا للجنة مشاركات التعليم العام".

وألمح الدكتور "العسيري" إلى أن مشاركة التعليم كانت ثرية ومميزة، كما أن الأكاديمية العربية كانت شغوفة لمشاركة الطلاب والطالبات، حيث شاركت الوزارة بأكثر من 7000 طالب وطالبة على مستوى وزارة التعليم، خضعوا جميعًا لعملية فرز على مستوى إدارات التعليم، ومن ثم على مستوى الوزارة، وصولاً للنهائيات التي تأهل لها 10 شعراء وشاعرات من طلبة التعليم العام في المملكة.

وأبان الدكتور "العسيري" أن أسماء الطلاب والطالبات العشرة رُفِعَت لمقام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الذي كان في قمة السعادة بهم، ووجّه بتكريمهم؛ نتاج وصولهم لهذه المرحلة من الإبداع.

يُذكر أن الدكتور بندر العسيري أحد المهتمين بالمواهب الشابة الإبداعية في المجال الثقافي والأدبي، ومن رواد المسرحي التربوي، وأحد المهتمين بالتربية الرقمية والتخطيط الاستراتيجي، وله مؤلفات عدة وبحوث وأوراق عمل أهمها مؤلفه "مسرح الطفولة المبكرة" وكتاب "التربية الرقمية".

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
03:05 PM

"العسيري" يتلقى إهداء "الفيصل" بعد مشاركته في مسابقة الشعر العربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقّى الدكتور بندر العسيري مستشار وكيل وزارة التعليم العام المساعد لمدير عام النشاط بوزارة التعليم، إهداء مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمناسبة مشاركته في أعمال مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي.

وقال الدكتور "العسيري": "بكل فخر واعتزاز تلقيت إهداء مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حيث شاركت رئيسًا للجنة مشاركات التعليم العام".

وألمح الدكتور "العسيري" إلى أن مشاركة التعليم كانت ثرية ومميزة، كما أن الأكاديمية العربية كانت شغوفة لمشاركة الطلاب والطالبات، حيث شاركت الوزارة بأكثر من 7000 طالب وطالبة على مستوى وزارة التعليم، خضعوا جميعًا لعملية فرز على مستوى إدارات التعليم، ومن ثم على مستوى الوزارة، وصولاً للنهائيات التي تأهل لها 10 شعراء وشاعرات من طلبة التعليم العام في المملكة.

وأبان الدكتور "العسيري" أن أسماء الطلاب والطالبات العشرة رُفِعَت لمقام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الذي كان في قمة السعادة بهم، ووجّه بتكريمهم؛ نتاج وصولهم لهذه المرحلة من الإبداع.

يُذكر أن الدكتور بندر العسيري أحد المهتمين بالمواهب الشابة الإبداعية في المجال الثقافي والأدبي، ومن رواد المسرحي التربوي، وأحد المهتمين بالتربية الرقمية والتخطيط الاستراتيجي، وله مؤلفات عدة وبحوث وأوراق عمل أهمها مؤلفه "مسرح الطفولة المبكرة" وكتاب "التربية الرقمية".

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