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على طريقة "المحقق كونان".. أول فيلم سينمائي سعودي ياباني.. هنا "الرحلة"

"مانجا" تعلن عنه رسميًّا مؤكدة تعاونها مع "Toei" ليكشفا عن المقطع التشويقي

قامت شركة "مانجا" للإنتاج، التابعة لمؤسسة "مسك" الخيرية، بالإعلان رسميًّا عن تعاونها مع شركة "Toei Animation" الشهيرة؛ حيث قام كلاهما بالكشف عن المقطع التشويقي الأول، لأول أفلامها السينمائية، والذي يأتي بعنوان "الرحلة"، ومن المفترض أنه سيأتي في وقت لاحق من 2020.

وأعلنت الشركة أن فيلم "الرحلة" يُعد أول فيلم سينمائي سعودي بالتعاون مع اليابان الرائدة في مجال الرسوم المتحركة، وأكدت الشركة أيضًا أن الفيلم يأتي من إخراج المخرج المميز "شيزونو كوبون"، الذي أخرج العديد من أفلام "المحقق كونان" وحققت نجاحًا كبيرًا.. وكشفت الشركة أن موسيقى الفيلم ستكون من تلحين "كاورو وادا" الشخص الذي قدّم ألحان مسلسلات إنمي "هزيم الرعد" الشهيرة وأيضًا "إينوياشا".

وشاركت الشركة بالملصق الدعائي الرسمي الخاصة بالفيلم الجديد، وأكدت في بيانها أنها تسعى -خلال الفترة القادمة- لإطلاق العديد من مشاريع "الإنمي"، بالتعاون مع اليابان، وتوفيره للجمهور السعودي خلال الفترة القادمة.

وتهدف "مانجا" مع "الرحلة" لتقديم الحضارات الأثرية في شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط عمومًا؛ وذلك من خلال الرسوم المتحركة المحبوبة "الإنمي".

فيلم "الرحلة" المخطط عرضه في عام 2020؛ هو امتداد لمهمة "مانجا" للإنتاج، التابعة لمؤسسة "مسك" الخيرية، المتمثلة في إثراء المحتوى الترفيهي الثقافي السعودي والعربي عمومًا، وتقديم أعمال عربية ممتعة لجميع الأعمار وجميع شرائح المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على طريقة "المحقق كونان".. أول فيلم سينمائي سعودي ياباني.. هنا "الرحلة"
سبق

قامت شركة "مانجا" للإنتاج، التابعة لمؤسسة "مسك" الخيرية، بالإعلان رسميًّا عن تعاونها مع شركة "Toei Animation" الشهيرة؛ حيث قام كلاهما بالكشف عن المقطع التشويقي الأول، لأول أفلامها السينمائية، والذي يأتي بعنوان "الرحلة"، ومن المفترض أنه سيأتي في وقت لاحق من 2020.

وأعلنت الشركة أن فيلم "الرحلة" يُعد أول فيلم سينمائي سعودي بالتعاون مع اليابان الرائدة في مجال الرسوم المتحركة، وأكدت الشركة أيضًا أن الفيلم يأتي من إخراج المخرج المميز "شيزونو كوبون"، الذي أخرج العديد من أفلام "المحقق كونان" وحققت نجاحًا كبيرًا.. وكشفت الشركة أن موسيقى الفيلم ستكون من تلحين "كاورو وادا" الشخص الذي قدّم ألحان مسلسلات إنمي "هزيم الرعد" الشهيرة وأيضًا "إينوياشا".

وشاركت الشركة بالملصق الدعائي الرسمي الخاصة بالفيلم الجديد، وأكدت في بيانها أنها تسعى -خلال الفترة القادمة- لإطلاق العديد من مشاريع "الإنمي"، بالتعاون مع اليابان، وتوفيره للجمهور السعودي خلال الفترة القادمة.

وتهدف "مانجا" مع "الرحلة" لتقديم الحضارات الأثرية في شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط عمومًا؛ وذلك من خلال الرسوم المتحركة المحبوبة "الإنمي".

فيلم "الرحلة" المخطط عرضه في عام 2020؛ هو امتداد لمهمة "مانجا" للإنتاج، التابعة لمؤسسة "مسك" الخيرية، المتمثلة في إثراء المحتوى الترفيهي الثقافي السعودي والعربي عمومًا، وتقديم أعمال عربية ممتعة لجميع الأعمار وجميع شرائح المجتمع.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
01:12 PM

على طريقة "المحقق كونان".. أول فيلم سينمائي سعودي ياباني.. هنا "الرحلة"

"مانجا" تعلن عنه رسميًّا مؤكدة تعاونها مع "Toei" ليكشفا عن المقطع التشويقي

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محمد البقمي - الرياض
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قامت شركة "مانجا" للإنتاج، التابعة لمؤسسة "مسك" الخيرية، بالإعلان رسميًّا عن تعاونها مع شركة "Toei Animation" الشهيرة؛ حيث قام كلاهما بالكشف عن المقطع التشويقي الأول، لأول أفلامها السينمائية، والذي يأتي بعنوان "الرحلة"، ومن المفترض أنه سيأتي في وقت لاحق من 2020.

وأعلنت الشركة أن فيلم "الرحلة" يُعد أول فيلم سينمائي سعودي بالتعاون مع اليابان الرائدة في مجال الرسوم المتحركة، وأكدت الشركة أيضًا أن الفيلم يأتي من إخراج المخرج المميز "شيزونو كوبون"، الذي أخرج العديد من أفلام "المحقق كونان" وحققت نجاحًا كبيرًا.. وكشفت الشركة أن موسيقى الفيلم ستكون من تلحين "كاورو وادا" الشخص الذي قدّم ألحان مسلسلات إنمي "هزيم الرعد" الشهيرة وأيضًا "إينوياشا".

وشاركت الشركة بالملصق الدعائي الرسمي الخاصة بالفيلم الجديد، وأكدت في بيانها أنها تسعى -خلال الفترة القادمة- لإطلاق العديد من مشاريع "الإنمي"، بالتعاون مع اليابان، وتوفيره للجمهور السعودي خلال الفترة القادمة.

وتهدف "مانجا" مع "الرحلة" لتقديم الحضارات الأثرية في شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط عمومًا؛ وذلك من خلال الرسوم المتحركة المحبوبة "الإنمي".

فيلم "الرحلة" المخطط عرضه في عام 2020؛ هو امتداد لمهمة "مانجا" للإنتاج، التابعة لمؤسسة "مسك" الخيرية، المتمثلة في إثراء المحتوى الترفيهي الثقافي السعودي والعربي عمومًا، وتقديم أعمال عربية ممتعة لجميع الأعمار وجميع شرائح المجتمع.

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