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1331 جولة رقابية تسفر عن إغلاق 10 منشآت تجارية في الشرقية

تلقت الأمانة عبر مركز البلاغات 51 بلاغًا حول مخالفات احترازات كورونا

أسفرت 1331 جولة رقابية وتفتيشية نفّذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، عن إغلاق 10 منشآت تجارية، ورصد 60 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، و"تطبيق توكلنا".
كما تلقت الأمانة عبر مركز البلاغات (940)، 51 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، داعية الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن المخالفات التي تتعلق بالإجراءات الاحترازية والبلدية، من خلال التواصل مع المركز لمعالجتها.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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1331 جولة رقابية تسفر عن إغلاق 10 منشآت تجارية في الشرقية
سبق

أسفرت 1331 جولة رقابية وتفتيشية نفّذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، عن إغلاق 10 منشآت تجارية، ورصد 60 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، و"تطبيق توكلنا".
كما تلقت الأمانة عبر مركز البلاغات (940)، 51 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، داعية الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن المخالفات التي تتعلق بالإجراءات الاحترازية والبلدية، من خلال التواصل مع المركز لمعالجتها.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
06:28 PM

1331 جولة رقابية تسفر عن إغلاق 10 منشآت تجارية في الشرقية

تلقت الأمانة عبر مركز البلاغات 51 بلاغًا حول مخالفات احترازات كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أسفرت 1331 جولة رقابية وتفتيشية نفّذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، عن إغلاق 10 منشآت تجارية، ورصد 60 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، و"تطبيق توكلنا".
كما تلقت الأمانة عبر مركز البلاغات (940)، 51 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، داعية الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن المخالفات التي تتعلق بالإجراءات الاحترازية والبلدية، من خلال التواصل مع المركز لمعالجتها.

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