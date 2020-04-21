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الكويت.. 85 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال آخر 24 ساعة

"السند": ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، الدكتور عبدالله السند؛ تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "سارس كوف – 2"، المسبّب لمرض "كوفيد – 19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة.

وأضاف "السند"؛ وفق صحيفة "القبس"، في المؤتمر اليومي لوزارة الصحة: هناك خطوات يمر عبرها القادمون من رحلات الإجلاء، حيث إن هناك أربع مراحل وقائية يمر بها القادم إلى الكويت.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت.. 85 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال آخر 24 ساعة
سبق

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، الدكتور عبدالله السند؛ تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "سارس كوف – 2"، المسبّب لمرض "كوفيد – 19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة.

وأضاف "السند"؛ وفق صحيفة "القبس"، في المؤتمر اليومي لوزارة الصحة: هناك خطوات يمر عبرها القادمون من رحلات الإجلاء، حيث إن هناك أربع مراحل وقائية يمر بها القادم إلى الكويت.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
12:55 PM

الكويت.. 85 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال آخر 24 ساعة

"السند": ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، الدكتور عبدالله السند؛ تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "سارس كوف – 2"، المسبّب لمرض "كوفيد – 19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة.

وأضاف "السند"؛ وفق صحيفة "القبس"، في المؤتمر اليومي لوزارة الصحة: هناك خطوات يمر عبرها القادمون من رحلات الإجلاء، حيث إن هناك أربع مراحل وقائية يمر بها القادم إلى الكويت.

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