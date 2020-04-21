الكويت.. 85 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال آخر 24 ساعة
"السند": ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، الدكتور عبدالله السند؛ تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "سارس كوف – 2"، المسبّب لمرض "كوفيد – 19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة.
وأضاف "السند"؛ وفق صحيفة "القبس"، في المؤتمر اليومي لوزارة الصحة: هناك خطوات يمر عبرها القادمون من رحلات الإجلاء، حيث إن هناك أربع مراحل وقائية يمر بها القادم إلى الكويت.
الكويت.. 85 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال آخر 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-04-21
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، الدكتور عبدالله السند؛ تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "سارس كوف – 2"، المسبّب لمرض "كوفيد – 19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة.
وأضاف "السند"؛ وفق صحيفة "القبس"، في المؤتمر اليومي لوزارة الصحة: هناك خطوات يمر عبرها القادمون من رحلات الإجلاء، حيث إن هناك أربع مراحل وقائية يمر بها القادم إلى الكويت.
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
12:55 PM
الكويت.. 85 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال آخر 24 ساعة
"السند": ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، الدكتور عبدالله السند؛ تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "سارس كوف – 2"، المسبّب لمرض "كوفيد – 19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة.
وأضاف "السند"؛ وفق صحيفة "القبس"، في المؤتمر اليومي لوزارة الصحة: هناك خطوات يمر عبرها القادمون من رحلات الإجلاء، حيث إن هناك أربع مراحل وقائية يمر بها القادم إلى الكويت.