تعيين لجنة محاكمة "ترامب" في مجلس الشيوخ

تتشكّل من 7 ديمقراطيين بقيادة "شيف"

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، أن رئيس لجنة المخابرات بالمجلس آدم شيف سيقود فريقاً من سبعة ديمقراطيين سيتولون محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، بحسب ما أفادت "رويترز".

وقالت "بيلوسي": "فخورون بأن نقدم لائحة محاكمة ترامب التي ستحدد التهم التي تشكّل أساس محاكمته أمام مجلس الشيوخ".

وعيّن "شيف" رئيساً لفريق محاكمة "ترامب"، في قرار لمجلس النواب من المتوقع إقراره في وقت لاحق اليوم.