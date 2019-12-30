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قتلى وجرحى حوثيون في استهداف الجيش اليمني لتجمعات المتمردين بتعز

دمّر آليات قتالية تابعة للمليشيا

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، تجمعات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تجمعات المليشيا المتمردة في جبال رسيان غربي منطقة البرح.

وأضاف أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

الجيش اليمني مليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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قتلى وجرحى حوثيون في استهداف الجيش اليمني لتجمعات المتمردين بتعز
سبق

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، تجمعات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تجمعات المليشيا المتمردة في جبال رسيان غربي منطقة البرح.

وأضاف أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
05:58 PM

قتلى وجرحى حوثيون في استهداف الجيش اليمني لتجمعات المتمردين بتعز

دمّر آليات قتالية تابعة للمليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، تجمعات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تجمعات المليشيا المتمردة في جبال رسيان غربي منطقة البرح.

وأضاف أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

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