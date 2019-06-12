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للرجال .. وظائف إدارية شاغرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

قالت: في حال عدم مطابقة البيانات لما هو مسجل سيُستبعد طلب المتقدم

أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، توافر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لعدد من المناطق, ترغب في شغلها من المواطنين الذين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل هذه الوظائف.

وأوضحت الرئاسة أن التقديم يتم عن طريق الدخول إلى موقع الرئاسة من خلال الرابط www.alifta.gov.sa، وتسجيل البيانات الشخصية والسيرة الذاتية في الموقع وسيستمر لمدة أسبوعين ابتداءً من 15 حتى 28 / 10 / 1440 هـ.

واشترطت الرئاسة للتقدم على الوظائف, أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة, وألا يكون على رأس عمل في جهة حكومية.

وأفادت بأن الأسماء التي سيتم الإعلان عنها على موقع الرئاسة للمراجعة واستكمال الأوراق والتأكد منها لا تعني الترشح أو أحقية المتقدم بالوظيفة, لافتة النظر إلى أن الأوراق والمستندات المطلوبة ترفق عبر الموقع الإلكتروني ولا يمكن قبول أيّ مستندات عبر البريد الرسمي أو التقديم المباشر, مفيدة بأنه لن يتم ترشيح أيّ متقدم للوظيفة إلا بعد الاطلاع على "أصول" الوثائق والمستندات وغيرها ومطابقتها مع البيانات التي تم تسجيلها وإضافتها إلى طلب التقديم الإلكتروني، كذلك مطابقتها بالأنظمة والتعليمات والقواعد المرعية في التوظيف.

وشدّدت الرئاسة أنه في حال عدم مطابقة البيانات لما هو مسجل في الطلب الإلكتروني فإن للرئاسة الحق في استبعاد طلب المتقدم دون أدنى مسؤولية, كما لا يمكن التقدم لأكثر من وظيفة، وستلغى جميع الطلبات المكررة, مشيرة إلى أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

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للرجال .. وظائف إدارية شاغرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
سبق

أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، توافر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لعدد من المناطق, ترغب في شغلها من المواطنين الذين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل هذه الوظائف.

وأوضحت الرئاسة أن التقديم يتم عن طريق الدخول إلى موقع الرئاسة من خلال الرابط www.alifta.gov.sa، وتسجيل البيانات الشخصية والسيرة الذاتية في الموقع وسيستمر لمدة أسبوعين ابتداءً من 15 حتى 28 / 10 / 1440 هـ.

واشترطت الرئاسة للتقدم على الوظائف, أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة, وألا يكون على رأس عمل في جهة حكومية.

وأفادت بأن الأسماء التي سيتم الإعلان عنها على موقع الرئاسة للمراجعة واستكمال الأوراق والتأكد منها لا تعني الترشح أو أحقية المتقدم بالوظيفة, لافتة النظر إلى أن الأوراق والمستندات المطلوبة ترفق عبر الموقع الإلكتروني ولا يمكن قبول أيّ مستندات عبر البريد الرسمي أو التقديم المباشر, مفيدة بأنه لن يتم ترشيح أيّ متقدم للوظيفة إلا بعد الاطلاع على "أصول" الوثائق والمستندات وغيرها ومطابقتها مع البيانات التي تم تسجيلها وإضافتها إلى طلب التقديم الإلكتروني، كذلك مطابقتها بالأنظمة والتعليمات والقواعد المرعية في التوظيف.

وشدّدت الرئاسة أنه في حال عدم مطابقة البيانات لما هو مسجل في الطلب الإلكتروني فإن للرئاسة الحق في استبعاد طلب المتقدم دون أدنى مسؤولية, كما لا يمكن التقدم لأكثر من وظيفة، وستلغى جميع الطلبات المكررة, مشيرة إلى أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
01:00 PM
اخر تعديل
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
02:05 PM

للرجال .. وظائف إدارية شاغرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

قالت: في حال عدم مطابقة البيانات لما هو مسجل سيُستبعد طلب المتقدم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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5,495

أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، توافر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لعدد من المناطق, ترغب في شغلها من المواطنين الذين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل هذه الوظائف.

وأوضحت الرئاسة أن التقديم يتم عن طريق الدخول إلى موقع الرئاسة من خلال الرابط www.alifta.gov.sa، وتسجيل البيانات الشخصية والسيرة الذاتية في الموقع وسيستمر لمدة أسبوعين ابتداءً من 15 حتى 28 / 10 / 1440 هـ.

واشترطت الرئاسة للتقدم على الوظائف, أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة, وألا يكون على رأس عمل في جهة حكومية.

وأفادت بأن الأسماء التي سيتم الإعلان عنها على موقع الرئاسة للمراجعة واستكمال الأوراق والتأكد منها لا تعني الترشح أو أحقية المتقدم بالوظيفة, لافتة النظر إلى أن الأوراق والمستندات المطلوبة ترفق عبر الموقع الإلكتروني ولا يمكن قبول أيّ مستندات عبر البريد الرسمي أو التقديم المباشر, مفيدة بأنه لن يتم ترشيح أيّ متقدم للوظيفة إلا بعد الاطلاع على "أصول" الوثائق والمستندات وغيرها ومطابقتها مع البيانات التي تم تسجيلها وإضافتها إلى طلب التقديم الإلكتروني، كذلك مطابقتها بالأنظمة والتعليمات والقواعد المرعية في التوظيف.

وشدّدت الرئاسة أنه في حال عدم مطابقة البيانات لما هو مسجل في الطلب الإلكتروني فإن للرئاسة الحق في استبعاد طلب المتقدم دون أدنى مسؤولية, كما لا يمكن التقدم لأكثر من وظيفة، وستلغى جميع الطلبات المكررة, مشيرة إلى أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

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