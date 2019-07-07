طالبت ألمانيا إيران اليوم (الأحد) بالتوقف عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق النووي، وذلك بعد أن أعلنت طهران عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المستوى الذي يسمح به الاتفاق. ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قوله: "يساورنا قلق بالغ من إعلان إيران أنها بدأت في تخصيب اليورانيوم فوق المستوى المسموح به وهو 3.67 في المئة". وأشار المتحدث إلى أن ألمانيا على اتصال مع بريطانيا وفرنسا، المشاركتين الأوروبيتين الأخريين في الاتفاق النووي، لتحديد الخطوات التالية.

ألمانيا تطالب إيران بالتوقف عن تقويض الاتفاق النووي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-07 طالبت ألمانيا إيران اليوم (الأحد) بالتوقف عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق النووي، وذلك بعد أن أعلنت طهران عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المستوى الذي يسمح به الاتفاق.



ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قوله: "يساورنا قلق بالغ من إعلان إيران أنها بدأت في تخصيب اليورانيوم فوق المستوى المسموح به وهو 3.67 في المئة".



وأشار المتحدث إلى أن ألمانيا على اتصال مع بريطانيا وفرنسا، المشاركتين الأوروبيتين الأخريين في الاتفاق النووي، لتحديد الخطوات التالية.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 05:05 PM

ألمانيا تطالب إيران بالتوقف عن تقويض الاتفاق النووي تتشاور مع بريطانيا وفرنسا لتحديد الخطوات التالية





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طالبت ألمانيا إيران اليوم (الأحد) بالتوقف عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق النووي، وذلك بعد أن أعلنت طهران عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المستوى الذي يسمح به الاتفاق.



ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قوله: "يساورنا قلق بالغ من إعلان إيران أنها بدأت في تخصيب اليورانيوم فوق المستوى المسموح به وهو 3.67 في المئة".



وأشار المتحدث إلى أن ألمانيا على اتصال مع بريطانيا وفرنسا، المشاركتين الأوروبيتين الأخريين في الاتفاق النووي، لتحديد الخطوات التالية.