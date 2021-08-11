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ألمانيا تعلن الموعد المرجح لإصدار تصاريح لقاح "كورونا"

فيما تشهد بعض مدن البلاد مظاهرات لرفع القيود على الحياة العامة

أعلن كلاوس سياشوتيك، رئيس معهد "باول إيرليش" المسؤول عن إصدار تصاريح اللقاحات في ألمانيا، أنه سيتم إصدار تصريح للقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وأضاف "سياشوتيك"، في بيان، أن إصدار تصاريح اللقاحات مرهون بنجاح المرحلة الثالثة من اختبار البيانات التي تؤكد فاعلية اللقاح للحماية من الإصابة.

وتشهد بعض المدن الألمانية؛ وفق "سبوتنيك عربي"، مظاهرات للمطالبة برفع القيود على الحياة العامة وقيود التباعد وارتداء الكمامات ضد وباء كورونا.

وأظهر إحصاء جديد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 20 مليونًا.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الثلاثاء، توفي جراء فيروس كورونا 733 ألفًا و103 أشخاص؛ فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 20001019 في مختلف دول ومناطق العالم؛ فيما تعافى من الفيروس 12200847 شخصًا.

في 31 ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي).

ووجد الخبراء أن فيروس "كورونا" المستجد، أصبح العامل المسبب للمرض، عقب ذلك جرى تسمية العدوى رسميًّا باسم "كوفيد-19".

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تعلن الموعد المرجح لإصدار تصاريح لقاح "كورونا"
سبق

أعلن كلاوس سياشوتيك، رئيس معهد "باول إيرليش" المسؤول عن إصدار تصاريح اللقاحات في ألمانيا، أنه سيتم إصدار تصريح للقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وأضاف "سياشوتيك"، في بيان، أن إصدار تصاريح اللقاحات مرهون بنجاح المرحلة الثالثة من اختبار البيانات التي تؤكد فاعلية اللقاح للحماية من الإصابة.

وتشهد بعض المدن الألمانية؛ وفق "سبوتنيك عربي"، مظاهرات للمطالبة برفع القيود على الحياة العامة وقيود التباعد وارتداء الكمامات ضد وباء كورونا.

وأظهر إحصاء جديد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 20 مليونًا.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الثلاثاء، توفي جراء فيروس كورونا 733 ألفًا و103 أشخاص؛ فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 20001019 في مختلف دول ومناطق العالم؛ فيما تعافى من الفيروس 12200847 شخصًا.

في 31 ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي).

ووجد الخبراء أن فيروس "كورونا" المستجد، أصبح العامل المسبب للمرض، عقب ذلك جرى تسمية العدوى رسميًّا باسم "كوفيد-19".

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
01:19 PM

ألمانيا تعلن الموعد المرجح لإصدار تصاريح لقاح "كورونا"

فيما تشهد بعض مدن البلاد مظاهرات لرفع القيود على الحياة العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن كلاوس سياشوتيك، رئيس معهد "باول إيرليش" المسؤول عن إصدار تصاريح اللقاحات في ألمانيا، أنه سيتم إصدار تصريح للقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وأضاف "سياشوتيك"، في بيان، أن إصدار تصاريح اللقاحات مرهون بنجاح المرحلة الثالثة من اختبار البيانات التي تؤكد فاعلية اللقاح للحماية من الإصابة.

وتشهد بعض المدن الألمانية؛ وفق "سبوتنيك عربي"، مظاهرات للمطالبة برفع القيود على الحياة العامة وقيود التباعد وارتداء الكمامات ضد وباء كورونا.

وأظهر إحصاء جديد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 20 مليونًا.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الثلاثاء، توفي جراء فيروس كورونا 733 ألفًا و103 أشخاص؛ فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 20001019 في مختلف دول ومناطق العالم؛ فيما تعافى من الفيروس 12200847 شخصًا.

في 31 ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي).

ووجد الخبراء أن فيروس "كورونا" المستجد، أصبح العامل المسبب للمرض، عقب ذلك جرى تسمية العدوى رسميًّا باسم "كوفيد-19".

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