من الهند وتايلاند للبرازيل والمكسيك.. "عدو البشرية" يواصل حصد ضحاياه

إحدى الدول الأربعة سجّلت لأول مرة 615 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الهندية اليوم: إن عدد حالات العدوى بفيروس كورونا بالبلاد، ارتفع إلى 52952 حالة بزيادة 3561 عن اليوم السابق.

وزاد عدد الوفيات 89 حالة ليصل إلى 1783، وهو عدد قليل بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا.

وظهرت أغلب الحالات في مدن رئيسية مثل مومباي ودلهي وأحمد آباد، وهي مناطق تُعد أيضًا محركات نمو الاقتصاد.

وفي بانكوك قال مسؤول تايلاندي بارز: إن البلاد سجلت يوم الخميس ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 2992 إصابة.

وذكر تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، أن الحالات الجديدة تشمل رجلين من تايلاند عادا من قازاخستان وكانا خاضعيْن للحجر الصحي.

وأضاف أن الحالة الثالثة امرأة تايلاندية تبلغ من العمر 59 عامًا في إقليم يالا الجنوبي.

وبلغت حصيلة الوفيات بالمرض في تايلاند 55 شخصًا منذ بدء تفشيه هناك في يناير.

وسمحت السلطات بحذر لبعض الأنشطة التجارية باستئناف العمل هذا الأسبوع بعد إغلاق شبه تام للأعمال على مدى أسابيع.

ومن أمريكا الجنوبية سجلت البرازيل أكثر من 600 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا لأول مرة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الأربعاء.

وتم الكشف عن 615 حالة وفاة يوم الثلاثاء، وهو أكبر عدد للوفيات في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8536 وفاة.

وتُظهر الأرقام الرسمية أن 125 ألفًا و218 شخصًا أصيبوا بالفيروس، رغم أن عدد الحالات التي لم يتم كشفها؛ من المحتمل أن تكون أعلى كثيرًا؛ نظرًا لقلة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها.

وفي المكسيك أعلن عن 197 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 2704 حالات.

كما سجلت 1609 حالات إصابة ليصل العدد الإجمالي إلى 27634؛ وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة المكسيكية.

وصرّح المسؤول في وزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا في مؤتمر صحفي مساء أمس، بأن هناك 7149 حالة يُشتبه في إصابتها بالفيروس.