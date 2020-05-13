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خلال أسبوع.. ضبط 13 مخالفة متنوعة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية

تضمنت الدخول وحيازة سلاح والصيد والرعي.. وإيقاع العقوبات على المخالفين

ضبط أفراد قوة الحماية بالمناطق المحمية خلال الأسبوع الماضي 13 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية، مشتملة على عدة مخالفات رصدتها القوة خلال الجولات المستمرة.

واشتملت المخالفات المضبوطة على: الدخول وحيازة سلاح ومحاولة الصيد والرعي والاحتطاب في المناطق المحمية، كذلك استعمال الإنارة (الكشاف) بغرض الصيد وتخريب ممتلكات المحمية وممارسة نشاط تربية النحل بدون تصريح.

وأوضحت "الحياة الفطرية" أنه تم رفع المخالفات المضبوطة للجهات المعنية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة بحق المخالفين.

يشار إلى أنه من الأعمال المخالفة التي توقع في العقوبة، استخدام أسلحة الرش وأجهزة محاکات صوت الطيور والشباك من الوسائل التي لايجوز استخدامها لممارسة الصيد، كذلك المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل لأي حيوان أو طير بري، حيث يعد ذلك مخالفة صريحة لما نص عليه نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ما لم يكن هذا الكائن مسموحاً بصيده، أيضاً رمي المخلفات يعتبر من السلوكيات الشائعة ذات الضرر الكبير على البيئة وتعتبر من الأفعال المجرمة في نظام المناطق المحمية والأنظمة البيئية الأخرى.

المناطق المحمية والحياة الفطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال أسبوع.. ضبط 13 مخالفة متنوعة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية
سبق

ضبط أفراد قوة الحماية بالمناطق المحمية خلال الأسبوع الماضي 13 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية، مشتملة على عدة مخالفات رصدتها القوة خلال الجولات المستمرة.

واشتملت المخالفات المضبوطة على: الدخول وحيازة سلاح ومحاولة الصيد والرعي والاحتطاب في المناطق المحمية، كذلك استعمال الإنارة (الكشاف) بغرض الصيد وتخريب ممتلكات المحمية وممارسة نشاط تربية النحل بدون تصريح.

وأوضحت "الحياة الفطرية" أنه تم رفع المخالفات المضبوطة للجهات المعنية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة بحق المخالفين.

يشار إلى أنه من الأعمال المخالفة التي توقع في العقوبة، استخدام أسلحة الرش وأجهزة محاکات صوت الطيور والشباك من الوسائل التي لايجوز استخدامها لممارسة الصيد، كذلك المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل لأي حيوان أو طير بري، حيث يعد ذلك مخالفة صريحة لما نص عليه نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ما لم يكن هذا الكائن مسموحاً بصيده، أيضاً رمي المخلفات يعتبر من السلوكيات الشائعة ذات الضرر الكبير على البيئة وتعتبر من الأفعال المجرمة في نظام المناطق المحمية والأنظمة البيئية الأخرى.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
09:49 PM

خلال أسبوع.. ضبط 13 مخالفة متنوعة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية

تضمنت الدخول وحيازة سلاح والصيد والرعي.. وإيقاع العقوبات على المخالفين

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,187

ضبط أفراد قوة الحماية بالمناطق المحمية خلال الأسبوع الماضي 13 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية، مشتملة على عدة مخالفات رصدتها القوة خلال الجولات المستمرة.

واشتملت المخالفات المضبوطة على: الدخول وحيازة سلاح ومحاولة الصيد والرعي والاحتطاب في المناطق المحمية، كذلك استعمال الإنارة (الكشاف) بغرض الصيد وتخريب ممتلكات المحمية وممارسة نشاط تربية النحل بدون تصريح.

وأوضحت "الحياة الفطرية" أنه تم رفع المخالفات المضبوطة للجهات المعنية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة بحق المخالفين.

يشار إلى أنه من الأعمال المخالفة التي توقع في العقوبة، استخدام أسلحة الرش وأجهزة محاکات صوت الطيور والشباك من الوسائل التي لايجوز استخدامها لممارسة الصيد، كذلك المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل لأي حيوان أو طير بري، حيث يعد ذلك مخالفة صريحة لما نص عليه نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ما لم يكن هذا الكائن مسموحاً بصيده، أيضاً رمي المخلفات يعتبر من السلوكيات الشائعة ذات الضرر الكبير على البيئة وتعتبر من الأفعال المجرمة في نظام المناطق المحمية والأنظمة البيئية الأخرى.

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