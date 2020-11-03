وفقًا للإجراءات الاحترازية.. جائزة جازان للتفوق والإبداع تتوِّج الفائزين

برعاية أمير المنطقة.. ويتنافس بها 358 مشاركًا بمشاركة من أبناء المنطقة

وقف الأمين العام لجائزة جازان للتفوق والإبداع على استعدادات اللجنة المنظمة لحفل الجائزة الذي يرعاه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مساء غد الأربعاء في دورتها الـ14؛ وذلك للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد. وقد أنهت اللجنة ترتيباتها كافة لتتويج الفائزين بالجائزة.

وصرّح الدكتور أبو هادي بأنه للعام الثاني على التوالي تفتح جائزة جازان للتفوق والإبداع أبوابها للمبدعين والمبدعات من مختلف أنحاء السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالَي الإبداع الأدبي والفني ومجال حماية البيئة؛ ليعتلوا منصات جازان للتكريم ضمن كوكبة من المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات والتخصصات العلمية والعملية مع أبناء وبنات جازان.

وأوضح "أبو هادي" أن إحصاءات الجائزة في دورتها الرابعة عشرة أكدت تميز الجائزة وانتشارها؛ إذ تقدم للجائزة 358، منهم 161 مشاركًا و197 مشاركة، وبلغ عدد زيارات الموقع الإلكتروني للجائزة 19565 زائرًا.