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"التجارة" تمدد فترة الاستطلاع لمشروع نظام الغرف التجارية

التعديلات المقترحة تشمل إنشاءها بحسب المناطق الإدارية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تمديد فترة استطلاع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الغرف التجارية وذلك إلى نهاية يوم الخميس بتاريخ 3/ 10 / 1440هـ الموافق 13/ 9/ 2018م.

يأتي ذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية وحرصاً على منح المدة الكافية لاستطلاع المرئيات.

وأوضحت الوزارة أن مشروع نظام الغرف التجارية يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية.

وتتضمن تلك التعديلات "إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية الذي يعد أساساً من أسس الحوكمة".

وقرر مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي، كما يسعى إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها.

ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، عبر نموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط: https://mci.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/03-09-18-01.aspx.

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"التجارة" تمدد فترة الاستطلاع لمشروع نظام الغرف التجارية
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تمديد فترة استطلاع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الغرف التجارية وذلك إلى نهاية يوم الخميس بتاريخ 3/ 10 / 1440هـ الموافق 13/ 9/ 2018م.

يأتي ذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية وحرصاً على منح المدة الكافية لاستطلاع المرئيات.

وأوضحت الوزارة أن مشروع نظام الغرف التجارية يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية.

وتتضمن تلك التعديلات "إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية الذي يعد أساساً من أسس الحوكمة".

وقرر مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي، كما يسعى إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها.

ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، عبر نموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط: https://mci.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/03-09-18-01.aspx.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
05:34 PM

"التجارة" تمدد فترة الاستطلاع لمشروع نظام الغرف التجارية

التعديلات المقترحة تشمل إنشاءها بحسب المناطق الإدارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تمديد فترة استطلاع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الغرف التجارية وذلك إلى نهاية يوم الخميس بتاريخ 3/ 10 / 1440هـ الموافق 13/ 9/ 2018م.

يأتي ذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية وحرصاً على منح المدة الكافية لاستطلاع المرئيات.

وأوضحت الوزارة أن مشروع نظام الغرف التجارية يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية.

وتتضمن تلك التعديلات "إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية الذي يعد أساساً من أسس الحوكمة".

وقرر مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي، كما يسعى إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها.

ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، عبر نموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط: https://mci.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/03-09-18-01.aspx.

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