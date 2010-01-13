"الأرصاد" تُنَبه من سحب رعدية ممطرة على حائل

تشمل عددًا من المحافظات وتصاحبها رياح سطحية

نَبَّه المركز الوطني للأرصاد من سحب رعدية ممطرة اليوم على منطقة حائل.

وتشمل الحالة مدينة حائل ومحافظات: (الحائط، سميراء، الشملي، الغزالة، الشنان، غزلانة، حائل)، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.