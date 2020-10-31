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متحدث الداخلية يستعرض تحديثات أمنية في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا غدًا

أعلنت وزارة الصحة المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غد الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

ويشارك في المؤتمر إلى جانب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، وسيستعرض خلال المؤتمر تحديثات أمنية.

فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث الداخلية يستعرض تحديثات أمنية في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا غدًا
سبق

أعلنت وزارة الصحة المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غد الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

ويشارك في المؤتمر إلى جانب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، وسيستعرض خلال المؤتمر تحديثات أمنية.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
10:03 PM

متحدث الداخلية يستعرض تحديثات أمنية في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا غدًا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
13,854

أعلنت وزارة الصحة المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غد الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

ويشارك في المؤتمر إلى جانب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، وسيستعرض خلال المؤتمر تحديثات أمنية.

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