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السنة التحضيرية وفرع الكامل يحصدان "سباق المعرفة" بجامعة جدة

بهدف تنمية البحث والتشجيع على القراءة

اختتمت جامعة جدة نشاط "سباق المعرفة"، وهي مسابقة تنافسية داخلية بين الكليات، وحصد طلاب السنة التحضيرية المرتبة الأولى، فيما تربعت طالبات فرع الكامل، الجائزة الأولى.

"سباق المعرفة" أحد المسابقات الرئيسية التي نظمتها وأشرفت على إعدادها وتنفيذها إدارة النشاط الثقافي والاجتماعي بعمادة شؤون الطلاب في جامعة جدة مؤخراً بين كلياتها، لإثراء ثقافة الطالب والطالبة، وجذبهم صوب قراءة الكتب، للاستفادة الثقافية والمعرفية.

ومن جهته أوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة جدة الدكتور هاشم بن محمد بلخير، بأن "سباق المعرفة" يحمل في طياته الكثير من الدلالات الحيوية لتنمية الُبعد الثقافي، وكانت سبباً في لجوء الطلاب المشاركين للإطلاع على الكتب من كافة التخصصات وليس الكتب المعتمده لمسارهم الدراسي فقط، رغبة منهم في الاستزادة من العلوم الأخرى، ما يعني زيادة حصيلتهم المعلوماتية، وهو الهدف الأسمى إقامة وتنظيم تلك المسابقة.

وقال: "يسعى القائمون من خلال المسابقة، إلى تنمية عناصر البحث العلمي، والاستقصاء المعلوماتي، والتشجيع على حب القراءة، لدى طلابها وطالباتها من خلال تفعيلها لأسلوب "المسابقات الثقافية" الجماعية".

وشهدت المسابقة الثقافية تفاعلاً كبيراً، وجرت من 3 جولات تمهيدية وجولة ختامية، بين جميع كليات الجامعة والفروع التابعة لها، وبدأت الجولة الأولى بين كليتي "التربية، والهندسة" وفرع خليص، وأسفرت نتائجها عن فوز كلية الهندسة بتلك الجولة.

فيما بدأت الجولة الثانية بين كليات "الأعمال، والطب، والحاسبات، وانتهت بفوز كلية الحاسبات، أما الجولة الثالثة فجمعت "كلية العلوم، والسنة التحضيرية، وفرع الكامل"، وكانت النتائج لصالح طلاب السنة التحضيرية.

أما الجولة الختامية لـ"سباق المعرفة" فقد حازها طلاب السنة التحضيرية بمكافأة تقديرية 4 آلاف ريال ودرع للكلية، فيما حصلت كلية الهندسة على المرتبة الثانية ومبلغ ألفي ريال، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب كلية الحاسبات، كما تم توزيع الشهادات على الكليات المشاركة.

وفي شطر الطالبات حقق فرع الكامل المرتبة الأولى حاصداً كأس "سباق المعرفة"، فيما حلت كلية التربية وفرع خليص في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما أكد عدد من الطالبات المشاركات، بأن المسابقة الثقافية، أعطتهن حصيلة علمية من خارج أسوار تخصصهن الأكاديمي، ما دفعهن للبحث والتنقيب المعرفي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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السنة التحضيرية وفرع الكامل يحصدان "سباق المعرفة" بجامعة جدة
سبق

اختتمت جامعة جدة نشاط "سباق المعرفة"، وهي مسابقة تنافسية داخلية بين الكليات، وحصد طلاب السنة التحضيرية المرتبة الأولى، فيما تربعت طالبات فرع الكامل، الجائزة الأولى.

"سباق المعرفة" أحد المسابقات الرئيسية التي نظمتها وأشرفت على إعدادها وتنفيذها إدارة النشاط الثقافي والاجتماعي بعمادة شؤون الطلاب في جامعة جدة مؤخراً بين كلياتها، لإثراء ثقافة الطالب والطالبة، وجذبهم صوب قراءة الكتب، للاستفادة الثقافية والمعرفية.

ومن جهته أوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة جدة الدكتور هاشم بن محمد بلخير، بأن "سباق المعرفة" يحمل في طياته الكثير من الدلالات الحيوية لتنمية الُبعد الثقافي، وكانت سبباً في لجوء الطلاب المشاركين للإطلاع على الكتب من كافة التخصصات وليس الكتب المعتمده لمسارهم الدراسي فقط، رغبة منهم في الاستزادة من العلوم الأخرى، ما يعني زيادة حصيلتهم المعلوماتية، وهو الهدف الأسمى إقامة وتنظيم تلك المسابقة.

وقال: "يسعى القائمون من خلال المسابقة، إلى تنمية عناصر البحث العلمي، والاستقصاء المعلوماتي، والتشجيع على حب القراءة، لدى طلابها وطالباتها من خلال تفعيلها لأسلوب "المسابقات الثقافية" الجماعية".

وشهدت المسابقة الثقافية تفاعلاً كبيراً، وجرت من 3 جولات تمهيدية وجولة ختامية، بين جميع كليات الجامعة والفروع التابعة لها، وبدأت الجولة الأولى بين كليتي "التربية، والهندسة" وفرع خليص، وأسفرت نتائجها عن فوز كلية الهندسة بتلك الجولة.

فيما بدأت الجولة الثانية بين كليات "الأعمال، والطب، والحاسبات، وانتهت بفوز كلية الحاسبات، أما الجولة الثالثة فجمعت "كلية العلوم، والسنة التحضيرية، وفرع الكامل"، وكانت النتائج لصالح طلاب السنة التحضيرية.

أما الجولة الختامية لـ"سباق المعرفة" فقد حازها طلاب السنة التحضيرية بمكافأة تقديرية 4 آلاف ريال ودرع للكلية، فيما حصلت كلية الهندسة على المرتبة الثانية ومبلغ ألفي ريال، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب كلية الحاسبات، كما تم توزيع الشهادات على الكليات المشاركة.

وفي شطر الطالبات حقق فرع الكامل المرتبة الأولى حاصداً كأس "سباق المعرفة"، فيما حلت كلية التربية وفرع خليص في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما أكد عدد من الطالبات المشاركات، بأن المسابقة الثقافية، أعطتهن حصيلة علمية من خارج أسوار تخصصهن الأكاديمي، ما دفعهن للبحث والتنقيب المعرفي.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
06:31 PM

السنة التحضيرية وفرع الكامل يحصدان "سباق المعرفة" بجامعة جدة

بهدف تنمية البحث والتشجيع على القراءة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اختتمت جامعة جدة نشاط "سباق المعرفة"، وهي مسابقة تنافسية داخلية بين الكليات، وحصد طلاب السنة التحضيرية المرتبة الأولى، فيما تربعت طالبات فرع الكامل، الجائزة الأولى.

"سباق المعرفة" أحد المسابقات الرئيسية التي نظمتها وأشرفت على إعدادها وتنفيذها إدارة النشاط الثقافي والاجتماعي بعمادة شؤون الطلاب في جامعة جدة مؤخراً بين كلياتها، لإثراء ثقافة الطالب والطالبة، وجذبهم صوب قراءة الكتب، للاستفادة الثقافية والمعرفية.

ومن جهته أوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة جدة الدكتور هاشم بن محمد بلخير، بأن "سباق المعرفة" يحمل في طياته الكثير من الدلالات الحيوية لتنمية الُبعد الثقافي، وكانت سبباً في لجوء الطلاب المشاركين للإطلاع على الكتب من كافة التخصصات وليس الكتب المعتمده لمسارهم الدراسي فقط، رغبة منهم في الاستزادة من العلوم الأخرى، ما يعني زيادة حصيلتهم المعلوماتية، وهو الهدف الأسمى إقامة وتنظيم تلك المسابقة.

وقال: "يسعى القائمون من خلال المسابقة، إلى تنمية عناصر البحث العلمي، والاستقصاء المعلوماتي، والتشجيع على حب القراءة، لدى طلابها وطالباتها من خلال تفعيلها لأسلوب "المسابقات الثقافية" الجماعية".

وشهدت المسابقة الثقافية تفاعلاً كبيراً، وجرت من 3 جولات تمهيدية وجولة ختامية، بين جميع كليات الجامعة والفروع التابعة لها، وبدأت الجولة الأولى بين كليتي "التربية، والهندسة" وفرع خليص، وأسفرت نتائجها عن فوز كلية الهندسة بتلك الجولة.

فيما بدأت الجولة الثانية بين كليات "الأعمال، والطب، والحاسبات، وانتهت بفوز كلية الحاسبات، أما الجولة الثالثة فجمعت "كلية العلوم، والسنة التحضيرية، وفرع الكامل"، وكانت النتائج لصالح طلاب السنة التحضيرية.

أما الجولة الختامية لـ"سباق المعرفة" فقد حازها طلاب السنة التحضيرية بمكافأة تقديرية 4 آلاف ريال ودرع للكلية، فيما حصلت كلية الهندسة على المرتبة الثانية ومبلغ ألفي ريال، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب كلية الحاسبات، كما تم توزيع الشهادات على الكليات المشاركة.

وفي شطر الطالبات حقق فرع الكامل المرتبة الأولى حاصداً كأس "سباق المعرفة"، فيما حلت كلية التربية وفرع خليص في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما أكد عدد من الطالبات المشاركات، بأن المسابقة الثقافية، أعطتهن حصيلة علمية من خارج أسوار تخصصهن الأكاديمي، ما دفعهن للبحث والتنقيب المعرفي.

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