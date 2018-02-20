بلدية أضم تبرر إغلاق طريق الـ 200 متر.. والأهالي: أين وزارة النقل؟

الموقع شهد حوادث دامية

في الوقت الذي اتهم فيه عدد من سكان قرى كساب التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، مسؤولي بلدية أضم بإغلاق أحد الطرق، والذي يتبع لوزارة النقل، قال رئيس بلدية محافظة أضم، المهندس سليمان الذيبي، إن إغلاق الطريق كان يهدف إلى استحداث نقطة أمنية، بحيث يضطر القادم من قرى كساب، المرور بالنقطة، وعدم تخطيها.

وأشار "الذيبي" إلى أن ما قامت به البلدية تنظيمًا للتقاطع مع البوابة، تمهيدًا لتكون البوابة نقطة أمنية؛ حيث كان التنسيق السابق لهذا الغرض، لجعل المقبل، من قرى كساب، المتجه للجنوب يمرّ بالنقطة الأمنية، بدلاً من تخطيها.

وأكد أن الطريق المغلق يتبع للنقل، فيما يقتصر عمل البلدية على تنظم ما يتداخل مع شوارعها سواءً تابع لها أو للنقل في نقطة التلاقي مع طرقها، وفي سبيل إظهار الشوارع بشكل حضاري يتوافق مع استخدام الموقع.

وكان عدد من أهالي قرى كساب التابعة لمحافظة أضم؛ تذمروا من إغلاق طريق بطول 200 م للقادمين من القرية باتجاه الجنوب، الأمر الذي يضطرهم إلى المخاطرة بأرواحهم والدخول في الطريق العام بشكل مفاجئ، لاسيما وأن المثلت يحوي مجسماً هو الآخر يحجب الرؤية.

وطالبوا عبر "سبق" وزارة النقل بضرورة الوقوف على الموقع؛ لرفع الضرر عنهم، وما يشهده الموقع من حوادث راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.