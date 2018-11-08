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مدير تعليم نجران يفتتح المعرض المصاحب لملتقى مدارس حبونا

تحت شعار: "الجودة داعمة وبفخر"

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، اليوم، المعرض المصاحب لملتقى الجودة بمدارس حبونا، تحت شعار: "الجودة داعمة وبفخر".

أتى ذلك ضمن الفعاليات والبرامج المتنوعة المنفذة بمدارس تعليم نجران، المحققة للتطلعات المهنية المأمولة في نشر ثقافة الجودة الشاملة وتطوير مستوى الأداء التعليمي.

وفي بداية الحفل الذي أُقيم بمدرسة هشام بن عبدالملك المتوسطة بحبونا، تجول مدير تعليم نجران والتربويون والضيوف في أروقة معرض الجودة وقياس الأداء الذي تضمن أعمال ومشاركات الطلاب من مختلف المدارس التابعة لمكتب التعليم بحبونا، ثم انطلقت فعاليات وعروض متطلبات الجودة وآلية التحول من المدرسة التقليدية إلى مدرسة الجودة، تلاها الحفل الخطابي المنظم بهذه المناسبة.

واشتمل على العديد من الفقرات المتنوعة المحققة لأهداف الملتقى الذي اختتم بتكريم مدير تعليم منطقة نجران، للجان المنظمة والمدارس المشاركة في إبراز أنشطة الاحتفاء باليوم العالمي للجودة 2018 وصقل مهارات الطلاب في مجالات التعلم القائم على المشروعات وتنمية مهارات التفكير الإبداعي في المناسبات والملتقيات التعليمية وفق الخطط الإجرائية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 .

وفي نهاية الاحتفال ثمن مدير مكتب التعليم بحبونا، فيصل بن يحيى آل رشة، جهود ودعم مدير تعليم نجران، للمكتب والمدارس التابعة له في مختلف المجالات التعليمية والمهنية التي تنعكس على الطلاب بالشكل الإيجابي لمواكبة المتغيرات الحديثة في بناء الشخصية التربوية المثالية.

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مدير تعليم نجران يفتتح المعرض المصاحب لملتقى مدارس حبونا
سبق

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، اليوم، المعرض المصاحب لملتقى الجودة بمدارس حبونا، تحت شعار: "الجودة داعمة وبفخر".

أتى ذلك ضمن الفعاليات والبرامج المتنوعة المنفذة بمدارس تعليم نجران، المحققة للتطلعات المهنية المأمولة في نشر ثقافة الجودة الشاملة وتطوير مستوى الأداء التعليمي.

وفي بداية الحفل الذي أُقيم بمدرسة هشام بن عبدالملك المتوسطة بحبونا، تجول مدير تعليم نجران والتربويون والضيوف في أروقة معرض الجودة وقياس الأداء الذي تضمن أعمال ومشاركات الطلاب من مختلف المدارس التابعة لمكتب التعليم بحبونا، ثم انطلقت فعاليات وعروض متطلبات الجودة وآلية التحول من المدرسة التقليدية إلى مدرسة الجودة، تلاها الحفل الخطابي المنظم بهذه المناسبة.

واشتمل على العديد من الفقرات المتنوعة المحققة لأهداف الملتقى الذي اختتم بتكريم مدير تعليم منطقة نجران، للجان المنظمة والمدارس المشاركة في إبراز أنشطة الاحتفاء باليوم العالمي للجودة 2018 وصقل مهارات الطلاب في مجالات التعلم القائم على المشروعات وتنمية مهارات التفكير الإبداعي في المناسبات والملتقيات التعليمية وفق الخطط الإجرائية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 .

وفي نهاية الاحتفال ثمن مدير مكتب التعليم بحبونا، فيصل بن يحيى آل رشة، جهود ودعم مدير تعليم نجران، للمكتب والمدارس التابعة له في مختلف المجالات التعليمية والمهنية التي تنعكس على الطلاب بالشكل الإيجابي لمواكبة المتغيرات الحديثة في بناء الشخصية التربوية المثالية.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
06:45 PM

مدير تعليم نجران يفتتح المعرض المصاحب لملتقى مدارس حبونا

تحت شعار: "الجودة داعمة وبفخر"

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علي حفول - نجران
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افتتح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، اليوم، المعرض المصاحب لملتقى الجودة بمدارس حبونا، تحت شعار: "الجودة داعمة وبفخر".

أتى ذلك ضمن الفعاليات والبرامج المتنوعة المنفذة بمدارس تعليم نجران، المحققة للتطلعات المهنية المأمولة في نشر ثقافة الجودة الشاملة وتطوير مستوى الأداء التعليمي.

وفي بداية الحفل الذي أُقيم بمدرسة هشام بن عبدالملك المتوسطة بحبونا، تجول مدير تعليم نجران والتربويون والضيوف في أروقة معرض الجودة وقياس الأداء الذي تضمن أعمال ومشاركات الطلاب من مختلف المدارس التابعة لمكتب التعليم بحبونا، ثم انطلقت فعاليات وعروض متطلبات الجودة وآلية التحول من المدرسة التقليدية إلى مدرسة الجودة، تلاها الحفل الخطابي المنظم بهذه المناسبة.

واشتمل على العديد من الفقرات المتنوعة المحققة لأهداف الملتقى الذي اختتم بتكريم مدير تعليم منطقة نجران، للجان المنظمة والمدارس المشاركة في إبراز أنشطة الاحتفاء باليوم العالمي للجودة 2018 وصقل مهارات الطلاب في مجالات التعلم القائم على المشروعات وتنمية مهارات التفكير الإبداعي في المناسبات والملتقيات التعليمية وفق الخطط الإجرائية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 .

وفي نهاية الاحتفال ثمن مدير مكتب التعليم بحبونا، فيصل بن يحيى آل رشة، جهود ودعم مدير تعليم نجران، للمكتب والمدارس التابعة له في مختلف المجالات التعليمية والمهنية التي تنعكس على الطلاب بالشكل الإيجابي لمواكبة المتغيرات الحديثة في بناء الشخصية التربوية المثالية.

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