"زراعة الأفلاج" يعلن عن وظائف شاغرة على لائحتي "مستخدمي وبند" الأجور

أعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأفلاج، عن وجود وظيفتين شاغرتين إحداهما على بند الأجور، والأخرى على بند المستخدمين.

وأظهر الإعلان الذي كشف عنه مكتب وزارة البيئة والمياه والزارعة بمحافظة الأفلاج عن وجود وظيفة شاغرة على بند المستخدمين بالمرتبة الـ33، ووظيفة ثانية على بند الأجور بالمرتبة الـ43.

ودعا الإعلان الراغبين بالتسجيل إلى إرفاق المستندات المطلوبة على الإيميل: Afljdir.mewa.gov.sa، وهي: رخصة قيادة سارية المفعول، والمؤهل الدراسي، وصورة الهوية الوطنية، ووسيلة الاتصال، مشترطة على المتقدم أن يكون ضمن المسجلين بموقع وزارة الخدمة المدنية "ساعد".

وأشار إلى أن التقدم ابتداء من اليوم الأحد 2/ 2/ 1440هـ، ولمدة خمسة أيام.