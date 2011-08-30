النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

تقديراً لعمله البطولي.. نائب أمير جازان يستقبل الرحالة "الفيفي"

كشف لـ"سبق" عن تنفيذ فكرة جديدة رحّب بها الأمير

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بعد ظهر اليوم، الرحّالة جبران بن يحيى الفيفي، والذي قطع ما يزيد على 1300 كلم، من منطقة جازان إلى العاصمة الرياض، مترجلاً على قدميه.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل من الرحّالة "الفيفي" عن مراحل رحلته التي استمرت 50 يوماً، وأهدافها والقصص التي صادفها، مثنياً على عمله الذي وصفه بالبطولي.

وكشف الرحالة "الفيفي" لـ"سبق" أنه خلال لقائه بالأمير أخذ منه الإذن في تنفيذ فكرة السير من محافظة فيفاء إلى إمارة منطقة جازان، سيراً على قدميه، مرحباً سموه بالفكرة، ووعده بتسهيل مهمته، وأنه سيكون في استقباله مرة أخرى في الإمارة.

من جانبه شكر "الفيفي" دعوة نائب أمير منطقة جازان، وكرم استقباله، وكلماته المحفزة، معتبراً ذلك داعماً قوياً، ولفتة كريمة لن ينساها.

نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقديراً لعمله البطولي.. نائب أمير جازان يستقبل الرحالة "الفيفي"
سبق

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بعد ظهر اليوم، الرحّالة جبران بن يحيى الفيفي، والذي قطع ما يزيد على 1300 كلم، من منطقة جازان إلى العاصمة الرياض، مترجلاً على قدميه.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل من الرحّالة "الفيفي" عن مراحل رحلته التي استمرت 50 يوماً، وأهدافها والقصص التي صادفها، مثنياً على عمله الذي وصفه بالبطولي.

وكشف الرحالة "الفيفي" لـ"سبق" أنه خلال لقائه بالأمير أخذ منه الإذن في تنفيذ فكرة السير من محافظة فيفاء إلى إمارة منطقة جازان، سيراً على قدميه، مرحباً سموه بالفكرة، ووعده بتسهيل مهمته، وأنه سيكون في استقباله مرة أخرى في الإمارة.

من جانبه شكر "الفيفي" دعوة نائب أمير منطقة جازان، وكرم استقباله، وكلماته المحفزة، معتبراً ذلك داعماً قوياً، ولفتة كريمة لن ينساها.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
04:23 PM
اخر تعديل
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
05:26 PM

تقديراً لعمله البطولي.. نائب أمير جازان يستقبل الرحالة "الفيفي"

كشف لـ"سبق" عن تنفيذ فكرة جديدة رحّب بها الأمير

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
2,578

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بعد ظهر اليوم، الرحّالة جبران بن يحيى الفيفي، والذي قطع ما يزيد على 1300 كلم، من منطقة جازان إلى العاصمة الرياض، مترجلاً على قدميه.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل من الرحّالة "الفيفي" عن مراحل رحلته التي استمرت 50 يوماً، وأهدافها والقصص التي صادفها، مثنياً على عمله الذي وصفه بالبطولي.

وكشف الرحالة "الفيفي" لـ"سبق" أنه خلال لقائه بالأمير أخذ منه الإذن في تنفيذ فكرة السير من محافظة فيفاء إلى إمارة منطقة جازان، سيراً على قدميه، مرحباً سموه بالفكرة، ووعده بتسهيل مهمته، وأنه سيكون في استقباله مرة أخرى في الإمارة.

من جانبه شكر "الفيفي" دعوة نائب أمير منطقة جازان، وكرم استقباله، وكلماته المحفزة، معتبراً ذلك داعماً قوياً، ولفتة كريمة لن ينساها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,318
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,563
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,835
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,058

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة