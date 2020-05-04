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تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى أكتوبر 2021

المكتب الدولي للمعارض وافق بأغلبية تجاوزت ثلثي الأعضاء

وافق المكتب الدولي للمعارض بأغلبية تجاوزت ثُلثي الأعضاء، على تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى 1 أكتوبر 2021.

وتفصيلًا أعلن المكتب الدولي للمعارض، اليوم عن أنه من المقرر أن يوافق على موعد تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى 1 أكتوبر 2021- 31 مارس 2022؛ حيث تجاوز التصويت على التأجيل عتبة الثلثين المطلوبة.

ووفق ما نقلته اليوم صحيفة "البيان" الإماراتية، كانت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض قد بدأت التصويت عن بُعد في 24 أبريل، وستستمر حتى 29 مايو الحالي، بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية.

وتنص لوائح المكتب الدولي للمعارض على أن أغلبية ثلثي الدول الأعضاء التي تمتلك الحق في التصويت، مطلوبة من أجل تغيير مواعيد المعرض.

إكسبو دبي 2020

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى أكتوبر 2021
سبق

وافق المكتب الدولي للمعارض بأغلبية تجاوزت ثُلثي الأعضاء، على تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى 1 أكتوبر 2021.

وتفصيلًا أعلن المكتب الدولي للمعارض، اليوم عن أنه من المقرر أن يوافق على موعد تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى 1 أكتوبر 2021- 31 مارس 2022؛ حيث تجاوز التصويت على التأجيل عتبة الثلثين المطلوبة.

ووفق ما نقلته اليوم صحيفة "البيان" الإماراتية، كانت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض قد بدأت التصويت عن بُعد في 24 أبريل، وستستمر حتى 29 مايو الحالي، بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية.

وتنص لوائح المكتب الدولي للمعارض على أن أغلبية ثلثي الدول الأعضاء التي تمتلك الحق في التصويت، مطلوبة من أجل تغيير مواعيد المعرض.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:04 PM

تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى أكتوبر 2021

المكتب الدولي للمعارض وافق بأغلبية تجاوزت ثلثي الأعضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق المكتب الدولي للمعارض بأغلبية تجاوزت ثُلثي الأعضاء، على تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى 1 أكتوبر 2021.

وتفصيلًا أعلن المكتب الدولي للمعارض، اليوم عن أنه من المقرر أن يوافق على موعد تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى 1 أكتوبر 2021- 31 مارس 2022؛ حيث تجاوز التصويت على التأجيل عتبة الثلثين المطلوبة.

ووفق ما نقلته اليوم صحيفة "البيان" الإماراتية، كانت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض قد بدأت التصويت عن بُعد في 24 أبريل، وستستمر حتى 29 مايو الحالي، بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية.

وتنص لوائح المكتب الدولي للمعارض على أن أغلبية ثلثي الدول الأعضاء التي تمتلك الحق في التصويت، مطلوبة من أجل تغيير مواعيد المعرض.

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