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"الصحة" تنشر إنفوجرافيك تعريفيًا لاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط

قالت الصحة إن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عبارة عن مجموعة من الأعراض السلوكية التي تشتمل على عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية # عش بصحة، وبالتعاون مع الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (إشراق) إنفوجرافيك تعريفيًا، أوضحت فيه أن انتشار هذه الاضطرابات تستمر بنسب عالية حتى عمر البالغين، لافتةً أن التشخيص لهذا المرض ينحصر بين عمر 6-12 سنة .
وأضافت أن غالبية الأسباب تعود للعوامل الوراثية ويقتصر علاجها على الدعم التثقيفي للآباء والمصاب ويكون التدخل الدوائي والمعالجات النفسية عند الضرورة .


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"الصحة" تنشر إنفوجرافيك تعريفيًا لاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط
سبق

قالت الصحة إن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عبارة عن مجموعة من الأعراض السلوكية التي تشتمل على عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية # عش بصحة، وبالتعاون مع الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (إشراق) إنفوجرافيك تعريفيًا، أوضحت فيه أن انتشار هذه الاضطرابات تستمر بنسب عالية حتى عمر البالغين، لافتةً أن التشخيص لهذا المرض ينحصر بين عمر 6-12 سنة .
وأضافت أن غالبية الأسباب تعود للعوامل الوراثية ويقتصر علاجها على الدعم التثقيفي للآباء والمصاب ويكون التدخل الدوائي والمعالجات النفسية عند الضرورة .


18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
06:42 PM
اخر تعديل
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
09:02 PM

"الصحة" تنشر إنفوجرافيك تعريفيًا لاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,969

قالت الصحة إن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عبارة عن مجموعة من الأعراض السلوكية التي تشتمل على عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية # عش بصحة، وبالتعاون مع الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (إشراق) إنفوجرافيك تعريفيًا، أوضحت فيه أن انتشار هذه الاضطرابات تستمر بنسب عالية حتى عمر البالغين، لافتةً أن التشخيص لهذا المرض ينحصر بين عمر 6-12 سنة .
وأضافت أن غالبية الأسباب تعود للعوامل الوراثية ويقتصر علاجها على الدعم التثقيفي للآباء والمصاب ويكون التدخل الدوائي والمعالجات النفسية عند الضرورة .


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