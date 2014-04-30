النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بين "الحي والميت" .. 10 ضوابط لمتابعة الانضباط المدرسي في أسبوع ما قبل الاختبارات

تحدٍّ كبير تدخله "التعليم" لمواجهة ظاهرة الغياب الجماعي المتوارثة لدى الطلاب

تدخل وزارة التعليم في اليوم الأول من "الأسبوع الحي" الجاري - الميّت سابقاً - تحدياً كبيراً لمواجهة ظاهرة الغياب الجماعي لدى الطلاب والطالبات الذين اعتادوا ذلك منذ سنوات عدة، بعدما أصبح الغياب في الأسبوع الذي يسبق الاختبارات ثقافة تأصّلت فيهم، وسط محاولات من قِبل الوزارة للحد من هذه الظاهرة واجتثاثها من عروقها بشكل نهائي، مشددةً في الوقت نفسه على أنه لا توجد أسابيع زائدة على الخطة والعام الدراسي.

ووضعت الوزارة، ممثلة في اللجنة المركزية للانضباط المدرسي، عشرة عناصر وضوابط لمتابعة الانضباط المدرسي، بناءً على تعميم وزير التعليم المتضمن الإجراءات والبرامج التي يجب تنفيذها في جميع المراحل الدراسية خلال الأسبوع الذي يسبق اختبارات نهاية العام الدراسي، أهمها؛ إدخال الغياب وتثبيته في برنامج نور، وإعداد خطة وتنفيذ برامج للحد من الغياب، واستمرار المعلمين في تدريس المقررات بفاعلية وفق توزيع المنهج، إلى جانب ضرورة إشعار أولياء الأمور والطلبة بالإجراءات والأنظمة الخاصّة بالانضباط المدرسي وقواعد السلوك والمواظبة وإقرارهم على التقيد بها، والتأكيد على أولياء الأمور بانتظام الطلبة بالتواصل المباشر معهم أو من خلال برامج التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، وإبلاغهم الفوري عند غياب أبنائهم، وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة على الطلاب المتغيبين بعد تفعيل التربوية والوقائية.

وجاء تكريم الطلاب المنتظمين في الحضور أبرز العناصر المهمة لمتابعة الانضباط المدرسي؛ وذلك بالأساليب التحفيزية المناسبة، إلى جانب تكريم المعلمين الذين لهم دور فاعل في حضور الطلاب، وضرورة تضمين ساعة النشاط الحر في جدول اليوم الدراسي بمجموع أربع ساعات في الأسبوع.

وفي سياق متصل، أصدر وكيل الوزارة للتعليم رئيس اللجنة المركزية للانضباط المدرسي الدكتور نياف الجابري؛ تعميماً عاجلاً لإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، يحثهم على تنفيذ وتحقيق الانضباط المدرسي خلال الفترات المستهدفة وتكليف المشرفين بالزيارات اليومية، بحد أدنى ثلاث مدارس يومياً، وتوثيق الزيارة في الاستمارة الموحدة الورقية والإلكترونية في نفس يوم الزيارة قبل الساعة الرابعة عصراً، مؤكداً أنه تمّ تكليف مشرفي عموم الوزارة بزيارة جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لمتابعة جودة التطبيق، مطالباً بالتواصل معهم وتسهيل مهمتهم خلال فترة الزيارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بين "الحي والميت" .. 10 ضوابط لمتابعة الانضباط المدرسي في أسبوع ما قبل الاختبارات
سبق

تدخل وزارة التعليم في اليوم الأول من "الأسبوع الحي" الجاري - الميّت سابقاً - تحدياً كبيراً لمواجهة ظاهرة الغياب الجماعي لدى الطلاب والطالبات الذين اعتادوا ذلك منذ سنوات عدة، بعدما أصبح الغياب في الأسبوع الذي يسبق الاختبارات ثقافة تأصّلت فيهم، وسط محاولات من قِبل الوزارة للحد من هذه الظاهرة واجتثاثها من عروقها بشكل نهائي، مشددةً في الوقت نفسه على أنه لا توجد أسابيع زائدة على الخطة والعام الدراسي.

ووضعت الوزارة، ممثلة في اللجنة المركزية للانضباط المدرسي، عشرة عناصر وضوابط لمتابعة الانضباط المدرسي، بناءً على تعميم وزير التعليم المتضمن الإجراءات والبرامج التي يجب تنفيذها في جميع المراحل الدراسية خلال الأسبوع الذي يسبق اختبارات نهاية العام الدراسي، أهمها؛ إدخال الغياب وتثبيته في برنامج نور، وإعداد خطة وتنفيذ برامج للحد من الغياب، واستمرار المعلمين في تدريس المقررات بفاعلية وفق توزيع المنهج، إلى جانب ضرورة إشعار أولياء الأمور والطلبة بالإجراءات والأنظمة الخاصّة بالانضباط المدرسي وقواعد السلوك والمواظبة وإقرارهم على التقيد بها، والتأكيد على أولياء الأمور بانتظام الطلبة بالتواصل المباشر معهم أو من خلال برامج التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، وإبلاغهم الفوري عند غياب أبنائهم، وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة على الطلاب المتغيبين بعد تفعيل التربوية والوقائية.

وجاء تكريم الطلاب المنتظمين في الحضور أبرز العناصر المهمة لمتابعة الانضباط المدرسي؛ وذلك بالأساليب التحفيزية المناسبة، إلى جانب تكريم المعلمين الذين لهم دور فاعل في حضور الطلاب، وضرورة تضمين ساعة النشاط الحر في جدول اليوم الدراسي بمجموع أربع ساعات في الأسبوع.

وفي سياق متصل، أصدر وكيل الوزارة للتعليم رئيس اللجنة المركزية للانضباط المدرسي الدكتور نياف الجابري؛ تعميماً عاجلاً لإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، يحثهم على تنفيذ وتحقيق الانضباط المدرسي خلال الفترات المستهدفة وتكليف المشرفين بالزيارات اليومية، بحد أدنى ثلاث مدارس يومياً، وتوثيق الزيارة في الاستمارة الموحدة الورقية والإلكترونية في نفس يوم الزيارة قبل الساعة الرابعة عصراً، مؤكداً أنه تمّ تكليف مشرفي عموم الوزارة بزيارة جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لمتابعة جودة التطبيق، مطالباً بالتواصل معهم وتسهيل مهمتهم خلال فترة الزيارة.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
10:57 AM

بين "الحي والميت" .. 10 ضوابط لمتابعة الانضباط المدرسي في أسبوع ما قبل الاختبارات

تحدٍّ كبير تدخله "التعليم" لمواجهة ظاهرة الغياب الجماعي المتوارثة لدى الطلاب

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
25
15,591

تدخل وزارة التعليم في اليوم الأول من "الأسبوع الحي" الجاري - الميّت سابقاً - تحدياً كبيراً لمواجهة ظاهرة الغياب الجماعي لدى الطلاب والطالبات الذين اعتادوا ذلك منذ سنوات عدة، بعدما أصبح الغياب في الأسبوع الذي يسبق الاختبارات ثقافة تأصّلت فيهم، وسط محاولات من قِبل الوزارة للحد من هذه الظاهرة واجتثاثها من عروقها بشكل نهائي، مشددةً في الوقت نفسه على أنه لا توجد أسابيع زائدة على الخطة والعام الدراسي.

ووضعت الوزارة، ممثلة في اللجنة المركزية للانضباط المدرسي، عشرة عناصر وضوابط لمتابعة الانضباط المدرسي، بناءً على تعميم وزير التعليم المتضمن الإجراءات والبرامج التي يجب تنفيذها في جميع المراحل الدراسية خلال الأسبوع الذي يسبق اختبارات نهاية العام الدراسي، أهمها؛ إدخال الغياب وتثبيته في برنامج نور، وإعداد خطة وتنفيذ برامج للحد من الغياب، واستمرار المعلمين في تدريس المقررات بفاعلية وفق توزيع المنهج، إلى جانب ضرورة إشعار أولياء الأمور والطلبة بالإجراءات والأنظمة الخاصّة بالانضباط المدرسي وقواعد السلوك والمواظبة وإقرارهم على التقيد بها، والتأكيد على أولياء الأمور بانتظام الطلبة بالتواصل المباشر معهم أو من خلال برامج التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، وإبلاغهم الفوري عند غياب أبنائهم، وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة على الطلاب المتغيبين بعد تفعيل التربوية والوقائية.

وجاء تكريم الطلاب المنتظمين في الحضور أبرز العناصر المهمة لمتابعة الانضباط المدرسي؛ وذلك بالأساليب التحفيزية المناسبة، إلى جانب تكريم المعلمين الذين لهم دور فاعل في حضور الطلاب، وضرورة تضمين ساعة النشاط الحر في جدول اليوم الدراسي بمجموع أربع ساعات في الأسبوع.

وفي سياق متصل، أصدر وكيل الوزارة للتعليم رئيس اللجنة المركزية للانضباط المدرسي الدكتور نياف الجابري؛ تعميماً عاجلاً لإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، يحثهم على تنفيذ وتحقيق الانضباط المدرسي خلال الفترات المستهدفة وتكليف المشرفين بالزيارات اليومية، بحد أدنى ثلاث مدارس يومياً، وتوثيق الزيارة في الاستمارة الموحدة الورقية والإلكترونية في نفس يوم الزيارة قبل الساعة الرابعة عصراً، مؤكداً أنه تمّ تكليف مشرفي عموم الوزارة بزيارة جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لمتابعة جودة التطبيق، مطالباً بالتواصل معهم وتسهيل مهمتهم خلال فترة الزيارة.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,132
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة