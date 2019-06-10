وأفاد قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن كتيبة التدخل السريع شنت عملية نوعية وخاطفة داهمت تحصينات لميليشيا الحوثي في مديرية رازح، أسفرت عن قتل وجرح العشرات وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى منها.

شنت قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح غرب محافظة صعدة، اليوم الاثنين عملية نوعية ضد تحصينات ميليشيا الحوثي الانقلابية.

عملية نوعية للجيش اليمني ضد تحصينات الحوثي في صعدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-10 شنت قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح غرب محافظة صعدة، اليوم الاثنين عملية نوعية ضد تحصينات ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأفاد قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن كتيبة التدخل السريع شنت عملية نوعية وخاطفة داهمت تحصينات لميليشيا الحوثي في مديرية رازح، أسفرت عن قتل وجرح العشرات وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى منها. ويوصل الجيش الوطني عملياته العسكرية مسنوداً بمقاتلات ومدفعية قوات التحالف العربي لاستعادة محافظة صعدة من أيدي ميليشيا الانقلاب.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 04:08 PM

عملية نوعية للجيش اليمني ضد تحصينات الحوثي في صعدة مقتل وجرح العشرات وتدمير عتاد





A A A





0 مشاركة

شنت قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح غرب محافظة صعدة، اليوم الاثنين عملية نوعية ضد تحصينات ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن كتيبة التدخل السريع شنت عملية نوعية وخاطفة داهمت تحصينات لميليشيا الحوثي في مديرية رازح، أسفرت عن قتل وجرح العشرات وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى منها.

ويوصل الجيش الوطني عملياته العسكرية مسنوداً بمقاتلات ومدفعية قوات التحالف العربي لاستعادة محافظة صعدة من أيدي ميليشيا الانقلاب.