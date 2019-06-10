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عملية نوعية للجيش اليمني ضد تحصينات الحوثي في صعدة

مقتل وجرح العشرات وتدمير عتاد

شنت قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح غرب محافظة صعدة، اليوم الاثنين عملية نوعية ضد تحصينات ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن كتيبة التدخل السريع شنت عملية نوعية وخاطفة داهمت تحصينات لميليشيا الحوثي في مديرية رازح، أسفرت عن قتل وجرح العشرات وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى منها.

ويوصل الجيش الوطني عملياته العسكرية مسنوداً بمقاتلات ومدفعية قوات التحالف العربي لاستعادة محافظة صعدة من أيدي ميليشيا الانقلاب.

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عملية نوعية للجيش اليمني ضد تحصينات الحوثي في صعدة
سبق

شنت قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح غرب محافظة صعدة، اليوم الاثنين عملية نوعية ضد تحصينات ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن كتيبة التدخل السريع شنت عملية نوعية وخاطفة داهمت تحصينات لميليشيا الحوثي في مديرية رازح، أسفرت عن قتل وجرح العشرات وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى منها.

ويوصل الجيش الوطني عملياته العسكرية مسنوداً بمقاتلات ومدفعية قوات التحالف العربي لاستعادة محافظة صعدة من أيدي ميليشيا الانقلاب.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
04:08 PM

عملية نوعية للجيش اليمني ضد تحصينات الحوثي في صعدة

مقتل وجرح العشرات وتدمير عتاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنت قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح غرب محافظة صعدة، اليوم الاثنين عملية نوعية ضد تحصينات ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن كتيبة التدخل السريع شنت عملية نوعية وخاطفة داهمت تحصينات لميليشيا الحوثي في مديرية رازح، أسفرت عن قتل وجرح العشرات وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى منها.

ويوصل الجيش الوطني عملياته العسكرية مسنوداً بمقاتلات ومدفعية قوات التحالف العربي لاستعادة محافظة صعدة من أيدي ميليشيا الانقلاب.

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