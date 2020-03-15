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4 مناطق على خريطة تنبيهات "الأرصاد" "ضباب وتدنٍّ في الرؤية"

عبر حالة بدأت بأوقات متفاوتة وتنتهي جميعها في وقت واحد اليوم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، 4 مناطق من حالة ضباب كانت قد بدأت في أوقات متفاوتة، لكنها تنتهي في المناطق الأربع في التوقيت نفسه ويصحبها تدنٍّ في الرؤية.

تبوك

تنبيه وتحديث لحالة وفترة وموقع الإنذار، وذلك لحالة ضباب وتدنٍّ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف، صباح اليوم، بتبوك وتيماء.

حائل

تنبيه وتحديث لفترة وموقع الإنذار، وذلك لحالة ضباب وتدنٍّ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف، صباح اليوم، بالشملي والغزالة وبقعاء وحائل وموقق.

الحدود الشمالية

تنبيه وتحديث لحالة وفترة الإنذار، وذلك لحالة ضباب وتدنٍّ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف، صباح اليوم، بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

الجوف

تنبيه وتحديث لحالة وفترة الإنذار، وذلك لحالة ضباب وتدنٍّ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 مناطق على خريطة تنبيهات "الأرصاد" "ضباب وتدنٍّ في الرؤية"
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، 4 مناطق من حالة ضباب كانت قد بدأت في أوقات متفاوتة، لكنها تنتهي في المناطق الأربع في التوقيت نفسه ويصحبها تدنٍّ في الرؤية.

تبوك

تنبيه وتحديث لحالة وفترة وموقع الإنذار، وذلك لحالة ضباب وتدنٍّ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف، صباح اليوم، بتبوك وتيماء.

حائل

تنبيه وتحديث لفترة وموقع الإنذار، وذلك لحالة ضباب وتدنٍّ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف، صباح اليوم، بالشملي والغزالة وبقعاء وحائل وموقق.

الحدود الشمالية

تنبيه وتحديث لحالة وفترة الإنذار، وذلك لحالة ضباب وتدنٍّ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف، صباح اليوم، بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

الجوف

تنبيه وتحديث لحالة وفترة الإنذار، وذلك لحالة ضباب وتدنٍّ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
09:27 AM

4 مناطق على خريطة تنبيهات "الأرصاد" "ضباب وتدنٍّ في الرؤية"

عبر حالة بدأت بأوقات متفاوتة وتنتهي جميعها في وقت واحد اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,057

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، 4 مناطق من حالة ضباب كانت قد بدأت في أوقات متفاوتة، لكنها تنتهي في المناطق الأربع في التوقيت نفسه ويصحبها تدنٍّ في الرؤية.

تبوك

تنبيه وتحديث لحالة وفترة وموقع الإنذار، وذلك لحالة ضباب وتدنٍّ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف، صباح اليوم، بتبوك وتيماء.

حائل

تنبيه وتحديث لفترة وموقع الإنذار، وذلك لحالة ضباب وتدنٍّ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف، صباح اليوم، بالشملي والغزالة وبقعاء وحائل وموقق.

الحدود الشمالية

تنبيه وتحديث لحالة وفترة الإنذار، وذلك لحالة ضباب وتدنٍّ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف، صباح اليوم، بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

الجوف

تنبيه وتحديث لحالة وفترة الإنذار، وذلك لحالة ضباب وتدنٍّ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

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