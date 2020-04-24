لجنة متابعة مستجدات كورونا تطمئن على أوضاع المصابين والرعاية الطبية المقدمة لهم

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الجمعة اجتماعها الخامس والستين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2700000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (745) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (191) ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العددالجديد من الحالات المؤكدة وهي (1172)، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: المدينة المنورة (272) مكة المكرمة (242) حالة، وجدة (210)، والرياض(131) حالة،، والدمام (46) حالة، والجبيل (45)، والهفوف (40) حالة، والخبر (30) والطائف (21)، حالة، بيشة (16)حالة، وبيش (16)، حفر الباطن (13) حالة، والهدا (10) حالات، وعنيزة (8) حالات، وحائل (7) حالات، وبريدة (6) حالات، وسكاكا (5) حالات، ورابغ(5) حالات، وثريبان(5) حالات، وجازان (4) حالات، وساجر (4) حالات، وينبع (3) حالات، والوجه (3) حالات، وضباء (3) حالات، ومهد الذهب (3) حالات، وبقيق حالتان، والزلفي حالتان، وعرعر حالتان، والقريات حالتان، والقنفذة حالتان، وحدة حالتان، وحالة واحدة في كل من القطيف، والمجمعة، وحوطة بني تميم، وحوطة سدير، والمزاحمية، ورفحاء، وطبرجل، والحناكية، وخليص، والقريع، والمويه، وبلجرشي، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (15102) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (12926) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها ( 93) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1172)، كان عدد السعوديين منها (298) وهم يشكلون ما نسبته 25٪ في حين بلغ عدد غير السعوديين (874)، وهم يشكلون ما نسبته 75٪ من الحالات.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (2049) حالة بإضافة (124) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (127) حالة بإضافة 6 حالات وفيات جديدة وهي حالة واحدة لسعودي في جدة يبلغ من العمر 44 عاماً وآخر في مكة المكرمة يبلغ من العمر (58) عامًا و (4) حالات لغير سعوديين في جدة ومكة المكرمة وتتراوح أعمارهم بين 35 عاماً و 65 عاماً ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة ، مشيراً إلى أن (706) من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 60٪ من مجموع الحالات، متوقعاً أن يتم تسجيل المزيد من الإصابات مع استمرار عمليات المسح النشط.

وأضاف إن نسبة الوفيات لكورونا في المملكة متدنية ولله الحمد نتيجة الكشف المبكر وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين.

وأكد على الجميع التقيد بجميع النصائح التي قدمتها ولا تزال تقدمها وزارة الصحة، وبخاصة في هذا الشهر الكريم وبالذات من هم يعانون من أمراض مزمنة والذين لابد أن يكون على استمرار في تواصل مع الأطباء المختصين بمثل حالاتهم

وشدّد على أهمية مواصلة التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وضرورة غسل اليدين بإنتظام، وبخاصة لكبار السن والنساء الحوامل.

كما جدد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز إتصال الصحة 937 على مدار الساعة.