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العطوي: أتحمل خسارة الأخضر .. وسنصحح الأخطاء

حمّل الوطني خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا نفسه مسؤولية الخسارة من مالي 3-4 في مونديال العالم للشباب.

وقال:"أنا من يتحمل مسؤولية الخسارة، وسنسعى في مباراة بنما المقبلة إلى تصحيح الأخطاء".

وعن المباراة قال: "قابلنا منتخبًا مميزًا ويستحق الفوز".

وإضاف: إن شاء الله نصحح الأخطاء ويكتب لنا الله التأهل كأفضل ثوالث.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العطوي: أتحمل خسارة الأخضر .. وسنصحح الأخطاء
سبق

حمّل الوطني خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا نفسه مسؤولية الخسارة من مالي 3-4 في مونديال العالم للشباب.

وقال:"أنا من يتحمل مسؤولية الخسارة، وسنسعى في مباراة بنما المقبلة إلى تصحيح الأخطاء".

وعن المباراة قال: "قابلنا منتخبًا مميزًا ويستحق الفوز".

وإضاف: إن شاء الله نصحح الأخطاء ويكتب لنا الله التأهل كأفضل ثوالث.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
12:34 AM

العطوي: أتحمل خسارة الأخضر .. وسنصحح الأخطاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حمّل الوطني خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا نفسه مسؤولية الخسارة من مالي 3-4 في مونديال العالم للشباب.

وقال:"أنا من يتحمل مسؤولية الخسارة، وسنسعى في مباراة بنما المقبلة إلى تصحيح الأخطاء".

وعن المباراة قال: "قابلنا منتخبًا مميزًا ويستحق الفوز".

وإضاف: إن شاء الله نصحح الأخطاء ويكتب لنا الله التأهل كأفضل ثوالث.

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