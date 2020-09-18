تكليف "العويسي" بمهام رئيس هيئة الهلال الأحمر

خلفًا للدكتور محمد القاسم

أصدر مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، قرارًا بتكليف الدكتور جلال العويسي، بتسيير أعمال ومهام الهيئة؛ حيث جاء تكليف العويسي خلفًا للدكتور محمد القاسم الذي انتهت فترة عمله في الهيئة، والتي استمرت لمدة 4 أعوام.

وشغل "العويسي"، من قبلُ عدة مناصب في وزارة الصحة؛ حيث عَمِل مستشارًا لنائب وزير الصحة للشؤون الصحية، ومديرًا عامًّا للإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي.