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القبض على شخص أطلق عبارات غير لائقة تجاه فتاة في فيديو متداول

قبضت الجهات الأمنية على شخص ظَهَر في مقطع فيديو وهو يطلق عبارات غير لائقة تجاه إحدى الفتيات، والتي اتجهت بتوثيق عباراته وتحدّيه، للجهات الأمنية.

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القبض على شخص أطلق عبارات غير لائقة تجاه فتاة في فيديو متداول
سبق

قبضت الجهات الأمنية على شخص ظَهَر في مقطع فيديو وهو يطلق عبارات غير لائقة تجاه إحدى الفتيات، والتي اتجهت بتوثيق عباراته وتحدّيه، للجهات الأمنية.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
05:30 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
07:28 PM

القبض على شخص أطلق عبارات غير لائقة تجاه فتاة في فيديو متداول

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عبدالله البرقاوي - الرياض
9
11,230

قبضت الجهات الأمنية على شخص ظَهَر في مقطع فيديو وهو يطلق عبارات غير لائقة تجاه إحدى الفتيات، والتي اتجهت بتوثيق عباراته وتحدّيه، للجهات الأمنية.

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