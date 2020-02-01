القبض على شخص أطلق عبارات غير لائقة تجاه فتاة في فيديو متداول

قبضت الجهات الأمنية على شخص ظَهَر في مقطع فيديو وهو يطلق عبارات غير لائقة تجاه إحدى الفتيات، والتي اتجهت بتوثيق عباراته وتحدّيه، للجهات الأمنية.
قبضت الجهات الأمنية على شخص ظَهَر في مقطع فيديو وهو يطلق عبارات غير لائقة تجاه إحدى الفتيات، والتي اتجهت بتوثيق عباراته وتحدّيه، للجهات الأمنية.
قبضت الجهات الأمنية على شخص ظَهَر في مقطع فيديو وهو يطلق عبارات غير لائقة تجاه إحدى الفتيات، والتي اتجهت بتوثيق عباراته وتحدّيه، للجهات الأمنية.
قبضت الجهات الأمنية على شخص ظَهَر في مقطع فيديو وهو يطلق عبارات غير لائقة تجاه إحدى الفتيات، والتي اتجهت بتوثيق عباراته وتحدّيه، للجهات الأمنية.