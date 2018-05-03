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"أمن رابغ" يقبض على مواطن أربعيني قتل آخر إثر خلاف وقع بينهما

ضربه بعصا على رأسه وغادر الموقع ثم خلد للنوم ليفيق ويبلغ عن جريمته

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة رابغ مساء أمس الأربعاء جريمة قتل، أقدم فيها مواطن على قتل مواطن آخر بضربه بعصا على رأسه مرات عدة إثر خلاف وقع بينهما.

وتعود التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" إلى قيام أربعيني صباح أمس بالذهاب إلى منزل المجني عليه، وضربه بعصا ضربات عدة على رأسه؛ ما أدى إلى وفاته، ثم غادر الموقع.

وأضافت المصادر بأن الجاني بعد جريمته ذهب إلى منزله، وأخلد للنوم، وبعد أن أفاق من نومه بعد ساعات أبلغ أحد أقاربه بجريمته.

وباشرت الجهات الأمنية بشرطة رابغ والهلال الأحمر البلاغ، وبعد الكشف على المجني عليه اتضح أنه فارق الحياة، وما زالت الجهات الأمنية تحقق في حيثيات الجريمة بحكم الاختصاص.

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"أمن رابغ" يقبض على مواطن أربعيني قتل آخر إثر خلاف وقع بينهما
سبق

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة رابغ مساء أمس الأربعاء جريمة قتل، أقدم فيها مواطن على قتل مواطن آخر بضربه بعصا على رأسه مرات عدة إثر خلاف وقع بينهما.

وتعود التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" إلى قيام أربعيني صباح أمس بالذهاب إلى منزل المجني عليه، وضربه بعصا ضربات عدة على رأسه؛ ما أدى إلى وفاته، ثم غادر الموقع.

وأضافت المصادر بأن الجاني بعد جريمته ذهب إلى منزله، وأخلد للنوم، وبعد أن أفاق من نومه بعد ساعات أبلغ أحد أقاربه بجريمته.

وباشرت الجهات الأمنية بشرطة رابغ والهلال الأحمر البلاغ، وبعد الكشف على المجني عليه اتضح أنه فارق الحياة، وما زالت الجهات الأمنية تحقق في حيثيات الجريمة بحكم الاختصاص.

03 مايو 2018 - 17 شعبان 1439
01:34 AM
اخر تعديل
03 مايو 2018 - 17 شعبان 1439
01:57 AM

"أمن رابغ" يقبض على مواطن أربعيني قتل آخر إثر خلاف وقع بينهما

ضربه بعصا على رأسه وغادر الموقع ثم خلد للنوم ليفيق ويبلغ عن جريمته

A A A
هادي العصيمي - جدة
3
1,783

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة رابغ مساء أمس الأربعاء جريمة قتل، أقدم فيها مواطن على قتل مواطن آخر بضربه بعصا على رأسه مرات عدة إثر خلاف وقع بينهما.

وتعود التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" إلى قيام أربعيني صباح أمس بالذهاب إلى منزل المجني عليه، وضربه بعصا ضربات عدة على رأسه؛ ما أدى إلى وفاته، ثم غادر الموقع.

وأضافت المصادر بأن الجاني بعد جريمته ذهب إلى منزله، وأخلد للنوم، وبعد أن أفاق من نومه بعد ساعات أبلغ أحد أقاربه بجريمته.

وباشرت الجهات الأمنية بشرطة رابغ والهلال الأحمر البلاغ، وبعد الكشف على المجني عليه اتضح أنه فارق الحياة، وما زالت الجهات الأمنية تحقق في حيثيات الجريمة بحكم الاختصاص.

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