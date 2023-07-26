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اختتام "القائد المتحمس 2019" بين القوات السعودية والأمريكية

تمرين يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات والمفاهيم

اختتمت فعاليات تمرين "القائد المتحمس 2019" بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، اليوم الخميس، بحضور قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الفريق تيري فيريل، بمركز التمارين الرئيس بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية الذي استمر لمدة أسبوعين.

وقال "المطير": التمرين يهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية.

وبيّن أن هذا التمرين يعدّ امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات في الدول الشقيقة والصديقة.

بدوره، أعرب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن سعادته بالمشاركة في التمرين، وقال أتيحت لنا الفرصه للمشاركة في هذا التمرين الرائع والذي يجسد مدى الصداقة التي امتدت لسنوات عديدة.

وقال: هذه الصداقة سوف تستمر وتكون أقوى، وأشكر للجميع مشاركتهم في هذا التمرين، ونتطلع لتطوير الصداقة والشراكة التي بيننا بالفعل ومعاً سنكون أقوى.

من جهته، أوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد بن محسن السناني، أن التمرين اتسم بالجدية والتكامل في القيادة والسيطرة وتطبيق كافة العمليات وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة، مما أعطى الثقة الكاملة للقوات المشاركة فيه لتنفيذ أي مهام تسند إليها.

وقال: التمرين اختتم بتنفيذ العمليات التي تم التدرب عليها كإجراءات تقديم نيران الإسناد ودمجها مع المناورة في جميع مراحل العمليات وأعمال القيادة والسيطرة في لواء المدفعية وكذلك عمليات التخطيط والتنسيق بمراكز القيادة في ألوية المدفعية.

جدير بالذكر أن التمرين يأتي ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات المسلحة السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة لرفع الكفاءة القتالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام "القائد المتحمس 2019" بين القوات السعودية والأمريكية
سبق

اختتمت فعاليات تمرين "القائد المتحمس 2019" بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، اليوم الخميس، بحضور قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الفريق تيري فيريل، بمركز التمارين الرئيس بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية الذي استمر لمدة أسبوعين.

وقال "المطير": التمرين يهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية.

وبيّن أن هذا التمرين يعدّ امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات في الدول الشقيقة والصديقة.

بدوره، أعرب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن سعادته بالمشاركة في التمرين، وقال أتيحت لنا الفرصه للمشاركة في هذا التمرين الرائع والذي يجسد مدى الصداقة التي امتدت لسنوات عديدة.

وقال: هذه الصداقة سوف تستمر وتكون أقوى، وأشكر للجميع مشاركتهم في هذا التمرين، ونتطلع لتطوير الصداقة والشراكة التي بيننا بالفعل ومعاً سنكون أقوى.

من جهته، أوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد بن محسن السناني، أن التمرين اتسم بالجدية والتكامل في القيادة والسيطرة وتطبيق كافة العمليات وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة، مما أعطى الثقة الكاملة للقوات المشاركة فيه لتنفيذ أي مهام تسند إليها.

وقال: التمرين اختتم بتنفيذ العمليات التي تم التدرب عليها كإجراءات تقديم نيران الإسناد ودمجها مع المناورة في جميع مراحل العمليات وأعمال القيادة والسيطرة في لواء المدفعية وكذلك عمليات التخطيط والتنسيق بمراكز القيادة في ألوية المدفعية.

جدير بالذكر أن التمرين يأتي ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات المسلحة السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة لرفع الكفاءة القتالية.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
02:10 PM
اخر تعديل
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
12:08 AM

اختتام "القائد المتحمس 2019" بين القوات السعودية والأمريكية

تمرين يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات والمفاهيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت فعاليات تمرين "القائد المتحمس 2019" بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، اليوم الخميس، بحضور قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الفريق تيري فيريل، بمركز التمارين الرئيس بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية الذي استمر لمدة أسبوعين.

وقال "المطير": التمرين يهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية.

وبيّن أن هذا التمرين يعدّ امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات في الدول الشقيقة والصديقة.

بدوره، أعرب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن سعادته بالمشاركة في التمرين، وقال أتيحت لنا الفرصه للمشاركة في هذا التمرين الرائع والذي يجسد مدى الصداقة التي امتدت لسنوات عديدة.

وقال: هذه الصداقة سوف تستمر وتكون أقوى، وأشكر للجميع مشاركتهم في هذا التمرين، ونتطلع لتطوير الصداقة والشراكة التي بيننا بالفعل ومعاً سنكون أقوى.

من جهته، أوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد بن محسن السناني، أن التمرين اتسم بالجدية والتكامل في القيادة والسيطرة وتطبيق كافة العمليات وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة، مما أعطى الثقة الكاملة للقوات المشاركة فيه لتنفيذ أي مهام تسند إليها.

وقال: التمرين اختتم بتنفيذ العمليات التي تم التدرب عليها كإجراءات تقديم نيران الإسناد ودمجها مع المناورة في جميع مراحل العمليات وأعمال القيادة والسيطرة في لواء المدفعية وكذلك عمليات التخطيط والتنسيق بمراكز القيادة في ألوية المدفعية.

جدير بالذكر أن التمرين يأتي ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات المسلحة السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة لرفع الكفاءة القتالية.

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