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قائد قوات الدفاع المدني بالحج: التعاون يحقق الريادة للمملكة وفقاً لرؤية 2030

خلال الاجتماع التنسيقي للجهود التطوعية الثامن لحج 1440هـ

استعرض الاجتماع التنسيقي للجهود التطوعية الثامن في الحج برئاسة قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج، أبرز ملامح خطة الحج للجهات الممثلة في فريق العمل التنسيقي، كما تم مناقشة الأطروحات التي تم التوصل لها في الاجتماعات السابقة وإصدار عدداً من التوصيات.

وأكد اللواء "الفرج" أهمية العناية بالعمل التطوعي وإبراز دوره في الخطة العامة للطوارئ لحج 1440هـ من خلال المشاركة في الحملة الإعلامية لتغطية الجهود التطوعية لهذا العام، والدور الريادي للمديرية العامة للدفاع المدني في هذا المجال، لافتاً النظر إلى أن العمل التطوعي يأتي على رأس الأعمال في الحج منذ عشرات السنين، موضحاً أن رؤية المملكة 2030 أرست انطلاقة جديدة للثقافة السعودية، مؤكداً ارتفاع النظر ارتفاع عدد المقبلين على أعمال التطوع خلال موسم الحج من عام إلى آخر.

وبيّن "الفرج" أن المديرية العامة للدفاع المدني تلعب دوراً ريادياً في الأداء التطوعي لحماية الأرواح والممتلكات في المملكة انطلاقاً من رسالتها المتمثلة في التميز في أعمال الدفاع المدني التطوعية من خلال كفاءات متخصصة وعمل مؤسسي احترافي وشراكات مجتمعية فاعلة ومثمرة.

وكشف عن مشاركة جهات فريق العمل في الدراسة التي تقوم بإجرائها جامعة أم القرى عن أعمال التطوع في أعمال الحج والتي تتضمن مؤشرات قياس الأداء للجهود التطوعية، مشيداً بمستوى التعاون المشترك بين الجهات المعنية بالتطوع خلال موسم الحج، مؤكداً أن هذا التعاون البناء والمثمر يحقق الريادة للمملكة ويخلق بيئة عمل مناسبة للمتطوعين وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030م.

وحضر الاجتماع التنسيقي بالإضافة إلى ممثلي المديرية العامة للدفاع المدني، ممثلين لجهات: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم ووزارة الإعلام وجمعية الكشافة العربية السعودية وجامعة أم القرى وهيئة الهلال الأحمر السعودي والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والندوة العالمية للشباب الإسلامي والأكاديمية السعودية للتطوع الصحي (SMAV).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائد قوات الدفاع المدني بالحج: التعاون يحقق الريادة للمملكة وفقاً لرؤية 2030
سبق

استعرض الاجتماع التنسيقي للجهود التطوعية الثامن في الحج برئاسة قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج، أبرز ملامح خطة الحج للجهات الممثلة في فريق العمل التنسيقي، كما تم مناقشة الأطروحات التي تم التوصل لها في الاجتماعات السابقة وإصدار عدداً من التوصيات.

وأكد اللواء "الفرج" أهمية العناية بالعمل التطوعي وإبراز دوره في الخطة العامة للطوارئ لحج 1440هـ من خلال المشاركة في الحملة الإعلامية لتغطية الجهود التطوعية لهذا العام، والدور الريادي للمديرية العامة للدفاع المدني في هذا المجال، لافتاً النظر إلى أن العمل التطوعي يأتي على رأس الأعمال في الحج منذ عشرات السنين، موضحاً أن رؤية المملكة 2030 أرست انطلاقة جديدة للثقافة السعودية، مؤكداً ارتفاع النظر ارتفاع عدد المقبلين على أعمال التطوع خلال موسم الحج من عام إلى آخر.

وبيّن "الفرج" أن المديرية العامة للدفاع المدني تلعب دوراً ريادياً في الأداء التطوعي لحماية الأرواح والممتلكات في المملكة انطلاقاً من رسالتها المتمثلة في التميز في أعمال الدفاع المدني التطوعية من خلال كفاءات متخصصة وعمل مؤسسي احترافي وشراكات مجتمعية فاعلة ومثمرة.

وكشف عن مشاركة جهات فريق العمل في الدراسة التي تقوم بإجرائها جامعة أم القرى عن أعمال التطوع في أعمال الحج والتي تتضمن مؤشرات قياس الأداء للجهود التطوعية، مشيداً بمستوى التعاون المشترك بين الجهات المعنية بالتطوع خلال موسم الحج، مؤكداً أن هذا التعاون البناء والمثمر يحقق الريادة للمملكة ويخلق بيئة عمل مناسبة للمتطوعين وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030م.

وحضر الاجتماع التنسيقي بالإضافة إلى ممثلي المديرية العامة للدفاع المدني، ممثلين لجهات: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم ووزارة الإعلام وجمعية الكشافة العربية السعودية وجامعة أم القرى وهيئة الهلال الأحمر السعودي والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والندوة العالمية للشباب الإسلامي والأكاديمية السعودية للتطوع الصحي (SMAV).

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
04:49 PM
اخر تعديل
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
10:44 PM

قائد قوات الدفاع المدني بالحج: التعاون يحقق الريادة للمملكة وفقاً لرؤية 2030

خلال الاجتماع التنسيقي للجهود التطوعية الثامن لحج 1440هـ

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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استعرض الاجتماع التنسيقي للجهود التطوعية الثامن في الحج برئاسة قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج، أبرز ملامح خطة الحج للجهات الممثلة في فريق العمل التنسيقي، كما تم مناقشة الأطروحات التي تم التوصل لها في الاجتماعات السابقة وإصدار عدداً من التوصيات.

وأكد اللواء "الفرج" أهمية العناية بالعمل التطوعي وإبراز دوره في الخطة العامة للطوارئ لحج 1440هـ من خلال المشاركة في الحملة الإعلامية لتغطية الجهود التطوعية لهذا العام، والدور الريادي للمديرية العامة للدفاع المدني في هذا المجال، لافتاً النظر إلى أن العمل التطوعي يأتي على رأس الأعمال في الحج منذ عشرات السنين، موضحاً أن رؤية المملكة 2030 أرست انطلاقة جديدة للثقافة السعودية، مؤكداً ارتفاع النظر ارتفاع عدد المقبلين على أعمال التطوع خلال موسم الحج من عام إلى آخر.

وبيّن "الفرج" أن المديرية العامة للدفاع المدني تلعب دوراً ريادياً في الأداء التطوعي لحماية الأرواح والممتلكات في المملكة انطلاقاً من رسالتها المتمثلة في التميز في أعمال الدفاع المدني التطوعية من خلال كفاءات متخصصة وعمل مؤسسي احترافي وشراكات مجتمعية فاعلة ومثمرة.

وكشف عن مشاركة جهات فريق العمل في الدراسة التي تقوم بإجرائها جامعة أم القرى عن أعمال التطوع في أعمال الحج والتي تتضمن مؤشرات قياس الأداء للجهود التطوعية، مشيداً بمستوى التعاون المشترك بين الجهات المعنية بالتطوع خلال موسم الحج، مؤكداً أن هذا التعاون البناء والمثمر يحقق الريادة للمملكة ويخلق بيئة عمل مناسبة للمتطوعين وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030م.

وحضر الاجتماع التنسيقي بالإضافة إلى ممثلي المديرية العامة للدفاع المدني، ممثلين لجهات: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم ووزارة الإعلام وجمعية الكشافة العربية السعودية وجامعة أم القرى وهيئة الهلال الأحمر السعودي والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والندوة العالمية للشباب الإسلامي والأكاديمية السعودية للتطوع الصحي (SMAV).

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