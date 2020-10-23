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"الصحة العالمية" تحذِّر: نمرُّ بمرحلة حرجة.. والأشهر المقبلة صعبة للغاية

أكدت أن الكثير من الدول تسير على طريق المخاطر

دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، البلدان المتضررة بإصابات عدوى كورونا المتزايدة إلى سرعة التحرك لمواجهة الموقف.

وقال جيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم بجنيف: إن الكثير من الدول تسير على طريق المخاطر، مضيفاً: نحن في مرحلة حرجة، خاصة في نصف الكرة الشمالي، والأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية.

وحث الحكومات على اتخاذ تدابير جديدة على الفور لمنع المزيد من الوفيات، والحفاظ على الخدمات الصحية من الانهيار.

فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة العالمية" تحذِّر: نمرُّ بمرحلة حرجة.. والأشهر المقبلة صعبة للغاية
سبق

دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، البلدان المتضررة بإصابات عدوى كورونا المتزايدة إلى سرعة التحرك لمواجهة الموقف.

وقال جيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم بجنيف: إن الكثير من الدول تسير على طريق المخاطر، مضيفاً: نحن في مرحلة حرجة، خاصة في نصف الكرة الشمالي، والأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية.

وحث الحكومات على اتخاذ تدابير جديدة على الفور لمنع المزيد من الوفيات، والحفاظ على الخدمات الصحية من الانهيار.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
11:29 PM

"الصحة العالمية" تحذِّر: نمرُّ بمرحلة حرجة.. والأشهر المقبلة صعبة للغاية

أكدت أن الكثير من الدول تسير على طريق المخاطر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
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7,114

دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، البلدان المتضررة بإصابات عدوى كورونا المتزايدة إلى سرعة التحرك لمواجهة الموقف.

وقال جيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم بجنيف: إن الكثير من الدول تسير على طريق المخاطر، مضيفاً: نحن في مرحلة حرجة، خاصة في نصف الكرة الشمالي، والأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية.

وحث الحكومات على اتخاذ تدابير جديدة على الفور لمنع المزيد من الوفيات، والحفاظ على الخدمات الصحية من الانهيار.

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